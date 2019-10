MOZ

Neu Zittau (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree wandelt ihre Beratungsstelle in Neu Zittau zum Monatsende in eine Selbstbedienungsfiliale um. Unter anderem der Geldautomat ist damit weiter verfügbar.

Zur Begründung verwies das Geldinstitut am Montag auf eine zu geringe Inanspruchnahme der dort angebotenen Leistungen. Der Beratungsservice werde nach Erkner verlagert. Für die freiwerdende Bürofläche in Neu Zittau soll nach Worten von Sparkassen-Sprecher Holger Swazinna ein neuer Nutzer gefunden werden.

Auch an anderen Standorten werde es Änderungen geben, unter anderem in Frankfurt und Eisenhüttenstadt. Dennoch verfüge die Sparkasse weiterhin über das dichteste Bank-Filialnetz in der Region. Kunden zögen aber für Geldgeschäfte immer mehr das Internet dem klassischen Besuch einer Filiale vor. Erschwerend wirke sich auch die andauernde Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank aus.