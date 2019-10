MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern endete am Sonntag blutig. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Polizei gegen 18 Uhr in die Werkstraße gerufen worden, wo ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei 13 Jahre und elf Jahre alten Jungens eskalierte.

Der Ältere verletzte schließlich den Jüngeren mit einem messerähnlichen Gegenstand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.