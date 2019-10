Am Ortseingang

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Günter Fromm, der sich mit Stadtgeschichte beschäftigt, hat jüngst in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung angemahnt, die Schilder mit den Wappen der Eisenhüttenstädter Partnerstädte, die an den Ortseingängen stehen, zu überarbeiten.

"Kommt man in die Stadt, sieht man ein Schild mit den Wappen der Partnerstädte", erklärte Fromm. "Bei jenem der bulgarischen Partnerstadt Dimitroffgrad steht immer noch in kyrillischen Buchstaben: Für den Sozialismus. Das Stadtwappen erhielt aber vor vielen Jahren eine Frischekur, mit dem Streichen der Sozialismus-Losung wurde auch einiges andere am Wappen verändert." Günter Fromm forderte die Stadtverwaltung auf, sich zu informieren und das Wappen von Dimitroffgrad auf den neuesten Stand zu bringen.

Weitere Partnerstädte sind das saarländische Saarlouis, Drancy (Frankreich) sowie die polnische Stadt Glogow.