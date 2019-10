Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Albrecht Hartmann aus Halle spielt Werke von Clara Wieck, Frédéric Chopin und Robert Schumann. Clara Wieck war eine der bedeutendsten Pianistinnen des 19. Jahrhunderts, die über viele Jahrzehnte auf allen europäischen Konzertpodien präsent war. Ausgebildet hatte sie ihr Vater, der auch der Lehrer Robert Schumanns war. Aus Clara und Robert wurde ein Paar für das Leben, aus Schumann aber kein Pianist, weil er sich selbst einen steifen Finger einhandelte. Als Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller ging er einen eigenen Weg. Frédéric Chopin, wie Schumann 1810 geboren, war mit Robert und Clara Schumann gut bekannt. Man widmete sich gegenseitig Kompositionen, hebt Organisator Ekkehard Krüger hervor.

Albrecht Hartmann studierte an der Leipziger Musikhochschule bei Günter Kootz und besuchte Meisterkurse von Rudolf Kehrer, Rudolf Fischer, Amadeus Webersinke und Bernard Ringeissen. Er gewann Preise bei Wettbewerben in Leipzig, Köln und Florenz. Konzerte, Rundfunk- und CD-Produktionen führten ihn u.a. nach Ungarn, Polen, Frankreich und in die USA. Albrecht Hartmann unterrichtet als Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und im Lehrauftrag im Fach Solorepetition an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig.

Das Klavierkonzert beginnt um 17 Uhr in der Burg Beeskow. Der Eintritt beträgt 10, ermäßigt 8 Euro.