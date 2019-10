Die neue Asta-Vorsitzende Janina Lehmann begrüßte beim "Get together" im Kleist Forum Annabel Buschhorn und Jovita Pander (v.l.), die aus Hannover und Stuttgart nach Frankfurt gezogen sind, um an der Viadrina Jura sowie Recht und Politik zu studieren. © Foto: michael benk

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) David Friedrich hat knapp 4500 Abonnenten auf Instagram. Wer ihn vernünftig verlinkt, darf ihn auch filmen, erzählt der Moderator und Poetry Slammer den Erstsemestern, die am Montag im Kleist Forum begrüßt werden. Damit setzt er den heiteren Ton für das "Get together". Als er René Wilke ankündigt, verspricht er eine Breakdance-Einlage. Der OB tanzt bei der Begrüßung auf der Bühne zwar nicht. Dafür springt er von einem Bein auf das andere. Das hat er auch von Instagram, erzählt er. Die Neu-Frankfurter hätten das auf der Brücke von Frankfurt nach Słubice so gemacht und sich gefreut, dass sie mit einem Schritt in Polen und sofort wieder zurück in Deutschland seien.

"Vielleicht wolltet ihr an die Viadrina – und Frankfurt (Oder) gab es dann irgendwie dazu", sagt er den Neustudierenden. Und hofft, dass sich das in ein paar Monaten ändert und sie Frankfurt schätzen lernen. Auch Unipräsidentin Julia von Blumenthal begrüßt die neuen Studierenden in lockerer Form. "Das ist immer der schönste Moment, wenn der Campus wieder belebt ist und das Durchschnittsalter sinkt", scherzt sie und hat die Lacher auf ihrer Seite. "Sie haben sich auf ein Abenteuer eingelassen, das Abenteuer Frankfurt."

Doch für viele endet das Abenteuer mit dem letzten RE1, der am Abend fährt. "Wir haben heute morgen bei einer Einführungsveranstaltung eine kleine Umfrage gemacht", erzählt Janina Lehman, die seit 1. August neue Asta-Vorsitzende ist. "85 Prozent der Anwesenden wohnt in Berlin." Nicht ohne Grund fänden alle wichtigen Uni-Veranstaltungen von Dienstag bis Donnerstag statt. "Beim Barhopping abends gibt es deutlich weniger Teilnehmende als tagsüber", berichtet die 22-jährige Studentin.

Der Allgemeine Studentische Ausschuss hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk im Gräfin-Dönhoff-Gebäude wieder im Zuge der Zuzugskampagne ein Studi-Zimmer aufgestellt und dekoriert. "Man kann in Frankfurt günstig gut wohnen", betont sie. Die Auflistung der Frankfurter Lieblingsorte führt der Asta ebenfalls fort.

Mit diesen beschäftigte sich auch eine Gruppe Studierender, die in einer Projektwoche zum Thema "Uni & Stadt, Land, Oder" einen Film drehte über sehenswerte Orte in Frankfurt und Słubice. Beim "Get together" stellten die Studierenden ihr Projekt vor, ebenso wie eine Gruppe, die die Idee hatte, Frankfurt mit einer Wandmalerei an einem Hochhaus bunter zu machen. Die dritte Gruppe entwickelte Ideen für eine Viadrina-App. Applaudierend entschieden die Erstsemester im Publikum, dass letzteres Projekt das beste ist.

Ein Viertel internationale Studis

Auch am Collegium Polonicum geht das akademische Jahr los, allerdings erst kommende Woche Donnerstag. Am CP gibt es viele internationale Studierende: Etwa 30 Prozent kommen aus anderen Ländern als Polen. Auch an der Viadrina zeichnet sich ab, dass der Anteil der internationalen Studierenden bei zirka einem Viertel bleibt. Genaue Zahlen gibt die Europa-Uni am Donnerstag bekannt. Es ist zu erwarten, so Uni-Sprecherin Michaela Grün, dass es im Wintersemester 2019/20 wieder ähnlich viele Studierende im ersten Fachsemester gibt wie in den Vergleichszeiträumen – im vergangenen Wintersemester waren es 1400.