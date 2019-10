Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Durchgang zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Berliner Straße, eine von Anwohnern gern genutzte Abkürzung zum Lidl-Markt und zur Textilreinigung Blume, steht jetzt wieder in seiner ganzen Breite zur Verfügung. Denn die in den Weg ragenden Zweige der Thuja-Hecke sind ab. Jetzt zeigt sich der von ihnen bislang kaschierte Maschendrahtzaun in seiner vollen Schönheit. Das Grundstück gehört dem Unternehmer Frank Müller, der vor ziemlich genau 30 Jahren an dieser Stelle mit einem Batteriedienst für Autos seine Laufbahn startete. Das Grundstück ist vermietet, die Hecke wuchs in die Höhe und Breite. Bis es der Fachgruppe Ordnung und Gewerbe im Rathaus zu viel wurde und es den Grundstückseigentümer ultimativ beauflagte, die Hecke auf die gesetzlich vorgeschriebene Größe zurückzuschneiden.

Frank Müller wurde gezwungen

Für Frank Müller eine reine Schikane: "Völlig überflüssig, diese Maßnahme", schimpft er, "die Hecke hat keinen gestört, dort haben jede Menge Vögel drin genistet, und jetzt sieht sie einfach furchtbar aus." Der Ford-Händler beauftragte seinen Dienstleister für Reinigung und andere Pflegemaßnahmen, Burkhard Iven (Iven-Clean), mit dem Rückschnitt. Der ist nicht minder sauer: "Was wir dort an Vogelnestern liquidieren mussten, bringt jeden Naturschützer auf die Palme! Die Breite der Hecke hat niemanden gestört, jetzt sind die Mieter sauer. Die Thuja ist auf der einen Seite komplett kahl, eigentlich muss man die rausnehmen."

Im Rathaus ist man sich keines Unrechts bewusst: Ja, die Hecke habe so rigoros zurückgeschnitten werden müssen, denn "gemäß § 5 Abs. 2 Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ... dürfen Hecken und ähnliche Einfriedungen nicht in die Straße (Verkehrsfläche/Wege) hineinragen." Auch auf nistende Vögel war – noch im September – keine Rücksicht zu nehmen: "Gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes besteht für Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September der gesetzliche Schutz diese nicht abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. Die Maßnahme des Rückschnitts war jedoch zur Aufrechterhaltung der Sicherheit erforderlich, behördlich angeordnet und stellt keinen Verstoß gegen Paragraf 39 Abs. 5 Satzes 1 Nummer 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz dar." Außerdem habe es vermehrte Beschwerden von Bürgern gegeben, da die Nutzung des Gehweges eingeschränkt gewesen sei, teilte das Rathaus mit.