Jörg Kühl

Beeskow Mit eigenen Händen etwas zu erschaffen, entschleunigt und ist eine tolle und wertvolle Erfahrung": Genau diese Zeilen, die in der Broschüre zur Themenwoche "Altes Handwerk" enthalten sind, kommt einem in den Sinn, wenn man die Schülerinnen beim Verzieren der Kerzen betrachtet. Gracy walzt mit ihren Händen ein rosafarbenes Wachsröllchen. Dieses benötigt die Neunjährige, um auf ihrer Kerze – sie hat sich für einen Lila-Rohling entschieden – Buchstaben und Zahlen drauf zu "schreiben". Die Kerze hat sie mit weißen Tauben verziert. Die Vögel hatte die Schülerin zuvor aus einer weißen Wachsplatte ausgeschnitten.

Bereits zum dritten Mal organisiert das Hüfnerhaus die Themenwoche "Altes Handwerk". Damit ehrt das Team um Einrichtungsleiterin Sonja Palfner das aus dem 16. Jahrhundert stammende Bauwerk selbst. Dabei handelt es sich nämlich um das zweitälteste bekannte Wohnhaus in Beeskow. Das Fachwerkhaus war 2016 als Denkmal des Monats ausgezeichnet worden. An ihm kann man beispielhaft das gute alte Handwerk bewundern. "Es ist uns ein Anliegen, die Geschichte als Teil des breiten Programmangebots des Bürgerzentrums lebendig zu erhalten", heißt es in der Broschüre zur Themenwoche.

Das Kerzengestalten ist neu im Programm. Auch das Baumscheibengravieren, das am Mittwoch von 12 bis 14 Uhr für alle Altersklassen angeboten wird, hat es noch nicht gegeben. Ein Leckerbissen für Fans der nostalgischen Fahrzeugtechnik wird heute geboten: Michael Götz, der frisch von Hessen nach Beeskow gezogen ist, präsentiert seine "Vélosolex". das ist ein Zweirad mit kleinem Hilfsmotor, auf dem man die eher gemütliche Fortbewegungsart zelebrieren kann. Mit einem Baguette im Rucksack und einer Baskenmütze auf den Kopf fühlt man sich auf einer Vélosolex wie Gott in Frankreich. Gäste mit Führerschein dürfen das Zweirad auch für eine kurze Probefahrt bei laufendem Motor testen, ohne Führerschein darf man das Fahrzeug mit den angebauten Pedalen fortbewegen.

Was sonst noch so geboten ist in der Themenwoche: Heute können Interessierte aller Altersgruppen die uralte Technik des Papierschöpfens erlernen. Bunt oder mit Pflanzenteilen verziert, entstehen individuelle Papierbögen, die sich bestens für persönliche Botschaften oder Briefe eignen. Erwachsene entrichten eine Materialkostenbeteiligung von 5 Euro, Kinder nehmen kostenlos teil. Die Veranstalter bitten wegen begrenzter Plätze um Anmeldung. Am Freitag klingt die Themenwoche mit einem Dreiklang aus: Von 13 bis 16 Uhr wird gemeinsam Brot im echten Holzofen gebacken. Teilnahme ist kostenfrei. Um 14 Uhr steht Filzen für Kinder auf der Agenda, um 16 Uhr dürfen sich die Erwachsenen an der historischen Form der Textilgewinnung probieren.

Anmeldung Tel. 03366 3384290