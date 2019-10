Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Schon kurz nach ihrer Zulassung für den Straßenverkehr sind E-Scooter, die elektrischen Roller, in Berlins Innenstadt von verschiedenen Anbietern überall unterwegs oder stehen auf den Gehwegen. Sie werden als Zeitvertreib genutzt, aber auch für kurze Wege zu den Bahnhöfen. Wären Sie auch eine sinnvolle Ergänzung zur Hohen Neuendorfer Mobilität? Die Mehrheit der Stadtverordneten meint Nein. Jedenfalls nicht mit finanzieller Unterstützung der Stadt: Ein entsprechender Antrag von Christian Erhardt-Maciejewski (FDP), in dem eine Kooperation mit einem E-Roller-Sharing-Anbieter vorgeschlagen wurde, fiel durch. Ähnlich wie bei den Lastenfahrrädern könnte die Stadt zumindest die Kosten für die Anschaffung unternehmen, so die Idee. 20 000 Euro sollten für dieses Projekt zur Verfügung gestellt werden. Ein Extra-Nutzen sollte noch dazugehören, erklärte Erhardt-Maciejewski. Die Stadt könnte beispielsweise anonymisierte Daten darüber erheben, wie oft die Roller welche Routen und so weiteren Aufschluss über die Verkehrsströme in der Stadt erhalten. "Wir haben keine Voraussetzungen, dass noch mehr Verkehr auf die Bürgersteige kommt", wandte Horst Tschaut (AfD) ein. "Wir haben ja manchmal nicht einmal Bürgersteige." "Wir müssen nicht Klein-Berlin spielen", fand Sabine Fussan (SPD), die das Konzept störte, dass die Stadt Roller anschaffen sollte, die dann ein Betreiber vermarkte. Auch die Bündnisgrünen hatten für die Idee wenig übrig. Nicole Florczak erklärte: "Genutzt werden E-Roller vor allem von Touristinnen und Touristen, die wir mäßig haben. Richtig gut sind sie für Spaß und Action in der Freizeit. Aber das Fahrvergnügen ist in Hohen Neuendorf nicht ganz so groß, weil wir viel Kopfsteinpflaster haben. CO2-Einsparung, Herstellung des Rahmens, der Akku – das ist alles kurzlebig. Dazu kommt das Einsammeln und Verteilen, wofür dann Dieselfahrzeuge verwendet werden, da ist überhaupt nichts Positives dran", zählte sie auf. "Schön sind die Dinger auch nicht, wenn sie irgendwo rumstehen und –liegen. Darin sehen wir keine Ergänzung für den städtischen Verkehr. Dann sollten wir lieber andere Dinge anschieben. Zum Beispiel Parkplätze für Räder."

"Ich möchte, dass auch Leute geschützt werden, die nicht mobil unterwegs sind", schloss sich Cathrin Brunke (CDU) der Kritik an. Tristan Hoffmann (B 90/Grüne) wies auf einen Unterschied zu anderer, durchaus positiv gesehener E-Mobilität hin: "Sonst ersetzt E-Mobilität Verbrennungsmotoren. Hier werden eher Strecken, die sonst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden, mit dem Scooter stattfinden."

Ein Verweisungsantrag in den Fachausschuss fand keine Mehrheit, da die meisten fanden, die Argumente seien ausgetauscht. Mit nur zwei Ja- und 26 Nein-Stimmen war die Idee vom Tisch.