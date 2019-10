Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Ostdeutsche sind in Führungspositionen viel zu dünn gesät. Das will die neue Regierung eigentlich ändern, dürfte dabei aber auf juristische Hürden stoßen.

Noch immer sind Ostdeutsche in Führungspositionen – in Verwaltung und Justiz, Wirtschaft und Medien, Wissenschaft und Kultur – unterrepräsentiert. Wir werden mit gutem Beispiel vorangehen und uns dafür einsetzen, dass die Repräsentationslücke geschlossen wird." So steht es in der Sondierungsvereinbarung, die SPD, CDU und Grüne Ende September geschlossen haben.

Die Umsetzung dürfte schwierig werden. Das legt ein Gutachten nahe, das der Parlamentarische Dienst (die Rechtsabteilung des Landtags) im Auftrag der CDU-Fraktion erarbeitet hat. Darin wird darauf verwiesen, dass bei Einstellungen in den Dienst des Landes nur die Bestenauslese gilt. Ob bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung eine Bevorzugung brandenburgischer Bewerber möglich wäre, sehen die Juristen eher skeptisch. Auch das könnte zu Konkurrentenklagen führen.

Skepsis wird auch der Idee entgegen gebracht, bei Ausschreibungen für Führungsposten den Zusatz anzufügen: Personen aus Brandenburg werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Das könnte eine abschreckende Wirkung haben und den Eindruck erwecken, dass sachfremde Kriterien den Ausschlag bei der Stellenbesetzung geben, heißt es in dem Gutachten. Ein einklagbares Recht für Brandenburger zum Zuge zu kommen, wäre solch ein Appell ohnehin nicht.

Unzulässig wäre es auch, Brandenburger Schulabgängern den Zugang zu Hochschulen zu erleichtern. So wie es andersherum nicht denkbar ist, Abiturienten aus einem Bundesland in einem anderen das Studium zu erschweren oder zu versagen.

Die Gutachter sehen noch ein weiteres Problem: Wie definiert man ein "Landeskind"? Legt man den Geburtsort als Maßstab an, werden alle, die später ins Land kamen, ausgeschlossen. Menschen, die hier geboren wurden, dann aber ihr ganzes Leben andernorts verbrachten, würden gegenüber denen bevorzugt, die hier seit Jahrzehnten leben und sich mit dem Land verbunden fühlen. Eine Differenzierung nach dem Erstwohnsitz ließe sich bei landesspezifischen Fragen nicht beanstanden, so die Gutachter. Wobei auch hier unklar ist, ob eine Zeitspanne, in der man hier gelebt haben muss, festgelegt wird oder nicht.

Die SPD-Fraktion musste sich im September mit dieser Frage auseinandersetzen, als es darum ging, das Präsidentenamt im Landtag neu zu besetzen. Beworben hatten sich die inzwischen gewählte Ulrike Liedtke und Inka Gossmann-Reetz. Letztere ist nicht in Ostdeutschland geboren, lebt aber seit längerem in Oberhavel. Letztlich entschied sich die SPD dafür, nach dem Geburtsort zu entscheiden, Gossmann-Reetz zog ihre Kandidatur zurück.