Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Bei Sanierungsarbeiten am alten Gebäudeteil der Freien Schule in der Kirchgasse sind die Bauleute auf einen Fund gestoßen. In einer Wand im Obergeschoss der früheren Puschkinschule wurden Wanddurchbrüche freigelegt. "Sie sehen aus wie Projektionsöffnungen und könnten aus den 1930er-Jahren stammen", meint Axel Kahlhorn, Geschäftsführender Vorstand des Vereins Freie Schule. "Eventuell erinnern sich alte Angermünder oder ehemalige Schüler, ob es hier einmal Filmvorführungen gegeben hat und können uns darüber etwas erzählen."