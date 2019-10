Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Sieg über die Gäste aus dem Erzgebirge und Tabellenletzten der Regionalliga Mitteldeutschland schien ein klares Unterfangen. "Aber wie heißt es: Ein angeschossener Tiger ist am gefährlichsten. Wir durften die Lugauer nicht unterschätzen. Die Kämpfer sind meist jünger als unsere, sie haben eine gute Athletik. Anton Vieweg hat gewonnen, weil er nicht aufgegeben hat. Ich denke, die Mannschaft hat eine gute Zukunft vor sich", zollt Ingolf Schöllner aus dem Frankfurter Trainer-Quintett den Lugauern Respekt.

In den ersten Kämpfen hatten sich Noorollah Ahmadi gegen Robert Dobrodziej (57 kg/Freistil) und Daniel Geist gegen Jan Richsteig (130 kg/Griechisch-Römisch) mit Punktsiegen nach der sechsminütigen Kampfzeit durchsetzen können und die ersten fünf Mannschaftspunkte geholt. Ahmadi konterte beim Stand von 5:5 Sekunden vor dem Ende erfolgreich einen Angriff. Danach spielte ein sehr agiler Geist seine fast 125 Kilogramm Körpergewicht gegen den deutlichen leichteren, aber größeren Gegner aus.

Mit neuer Rolle gepunktet

Mit Tempo startete auch Eric Berger (61/GR). Nach einem Ausheber rollte der Frankfurter Moritz Frey über die Schulter und hatte schon nach einer Minute 8:0-Punkte auf seinem Konto. Danach wirkte Berger erschöpft, gewann den Kampf aber mit 12:3. "Ich kannte Moritz vom vorigen Jahr und hatte damals keine Probleme mit ihm. Er hat diesmal versucht, meine Fassart zu greifen. Aber ich habe eine neue Rolle geübt und damit zweimal gepunktet", erzählt Eric Berger. Bei der neuen Technik sitze er nicht gerade, sondern seitwärts und ziehe dann seinen Gegner auf sich, um die Rolle zu Ende zu führen. Berger, der in der Regel eine Gewichtsklasse tiefer kämpft, wollte planmäßig gleich zu Anfang viele Punkte holen.

Die nächsten beiden Duelle gingen mit jeweils vier Mannschaftspunkten an die Lugauer: René Zimmermann gab nach einem erfolgreichen Angriff von Krysztof Sadowik (98/F) nach einer halben Minute wegen Schmerzen am Brustkorb auf. "Da muss man auch mal das Handtuch werfen, um den Sportler zu schützen. Es sind alle berufstätig und machen den Sport ehrenamtlich", begründet Schöllner. Mit Amir Asghari und Tim Hamann (66/F) standen sich zwei junge Heißsporne gegenüber, die sich anfangs wie Kampfhähne belauerten, bis der zweifache deutsche Jugend-Vizemeister Hamann unter anderem mit Beinschrauben in Zweierschritten punktete und mit technischer Überlegenheit (15:0) den Frankfurter besiegte. Damit stand es zur Pause 8:8.

Die Gäste erhöhten durch den Sieg von Vieweg über Hartmann (86/GR) auf 10:8. Beide taten sich schwer, Techniken anzusetzen. Lange sah es so aus, als ob der Frankfurter seinen Punkt Vorsprung über die Zeit retten könne, als Vieweg einen Angriff in letzter Sekunde erfolgreich konterte. Routinier Erik Weiß (71/GR), vor Wochenfrist gegen die AVG Markneukirchen vom jungen Maximilian Simon mit einem "Schülerfehler" besiegt, ließ sich diesmal gegen Jan Nagel auf keine Unachtsamkeiten ein und entschied den Kampf mit seinen typischen Rollen und technischer Überlegenheit nach 1:44 Minuten für sich. Ebenfalls überlegen präsentierte sich Andrzej Grzelak gegen Toni Peprny (80/F), allerdings "erst" wenige Sekunden vor Schluss. Der polnische Ringer erntete für Kampf und vier Mannschaftspunkte ebenfalls rhythmischen Beifall der wegen der Ferien nur knapp 100 Zuschauer.

Technik schmerzt Angreifer

"Ich habe eine Spezialtechnik ausprobiert, die Beinschraube. Es ist sehr kraftraubend, sie zu erarbeiten, aber sie ist sehr effektiv", beschreibt der 31-jährige Grzelak. "Die Beinschraube tut nicht nur dem Gegner weh, sondern auch dem Angreifer. Denn das Bein des Gegners drückt gegen den eigenen Unterarm", wirft wissend Zoe Schöllner ins Gespräch ein. Die Fünftklässlerin ringt beim RSV Hansa und schaut bei den Regionalliga-Wettkämpfen zu. Beinangriffe mag sie selbst am liebsten.

Den siebten Kampftag beendete Brian Tewes mit einem klaren Punktsieg über Tim Walter (75 kg) im ungewohnten Freistil für sich. Auch seine Beintechniken waren den Zuschauern Beifall wert. Obwohl sichtlich geschafft, versuchte Tewes kurz vor Ende noch einmal, seinen Gegner auszuhebeln. Doch Walter entzog sich dem Angriff.

Da Mohammad Damakhoshk (75/GR) kampflost gewann, standen für die Gastgeber insgesamt 22:10 Mannschaftspunkte zu Buche und weiterhin dank der besseren Punktedifferenz Platz 4.