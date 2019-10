MOZ

Eberswalde Stau, Stau, Stau hieß am Wochenende auf vielen Landstraßen im Oberbarnim. Wegen Stau auf der A 11 in beiden Richtungen wichen Autofahrer aus und sorgten für Verkehrsbehinderungen. In Eberswalde kam es etwa Sonntagnachmittag zu Stau in Nordend. Bis zur Kanalbrücke stauten sich die Fahrzeuge stadteinwärts. Zu chaotischen Verhältnissen kam es auch auf der Biesenthaler Straße in Finowfurt. Autofahrer, die von der Hauptstraße abbiegen wollten, hatten keine Chance, wie Anwohner berichten. "Es ist unverständlich, dass die Polizei in solchen Situationen nicht vor Ort ist", meint etwa Klaus Dahms aus Finowfurt. Es hätte dringend einer Verkehrsleitung an der Kreuzung bedurft.

Auch rund um den Werbellinsee kam es zu Verkehrsbehinderungen. So war die Kreuzung Seerandstraße am Mammut dicht, da sich ohne Unterlass Fahrzeuge von Joachimsthal zur A 11 schlängelten. Ein kleiner Trost: Bereits Ende Oktober sollen die Arbeiten an der A 11 Abfahrt Werbellin fertig sein, heißt es von Seiten der Straßenbehörde.