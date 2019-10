Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Sie bezweifle, dass Seelow mit seiner 800 000 Euro-Mittelzentrums-Zulage etwas für das Umland tue, hatte Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann im Amtsausschuss erklärt. Eine Aussage, die in der Kreisstadt Erstaunen auslöste. "Viele Einrichtungen der Stadt werden sehr wohl von Bürgern des Umlandes genutzt", sieht es Bürgermeister Jörg Schröder. Von den 325 Kita-Plätzen würden 95 von Kindern aus den Umlandgemeinden genutzt, macht er deutlich. Das Kulturhaus koste Seelow rund 100 000 Euro im Jahr. Die öffentlichen Veranstaltungen würden immer auch von Bürgern aus dem Umland besucht, was gewollt und gut ist. Die Stadt investiere in die Schulen, in denen ebenfalls Schüler aus vielen Gemeinden lernen, ebenso in die entsprechende Infrastruktur rund um diese Einrichtungen. "Für die Bibliothek stellen wir aus dem Stadthaushalt 130 000 Euro im Jahr bereit", so Schröder.

Kreisstadt als Leitkommune

Der Bürgermeister verweist auch auf die 7,2 Millionen Euro Fördermittel, die in die Oderlandregion geflossen sind. Seelow fungiere als Leitkommune, sichere das Antrags- und Abrechnungsverfahren für alle. Davon hätten die Kommunen des Umlandes profitiert – von Neuhardenberg (Kita) über Lebus (Schule) bis hin zum Falkenhagen (Ärztehaus). Bezüglich des von Grit Brinkmann angesprochenen Bahnhofs in Gusow verweist Schröder darauf, dass die Seelower Wohnungsbaugesellschaft das Haus erworben und 150 000 Euro investiert hat, unter anderem in die Sicherung des Gebäudes. "Nicht zu vergessen unsere Vereine, in denen viele Bürger aus den Orten Mitglied sind."

In die Sportstätten habe Seelow eine Million Euro investiert. Der Tourismusverein zähle 54 Mitglieder aus allen Amtsbereichen und der Gemeinde Letschin. Seelow schieße jährlich 30 000 Euro zu. Die Verwaltungstätigkeit der Sewoba in der Oderlandregion werde jährlich mit rund 100 000 Euro subventioniert, da diese Aufgabe für die Kommunen nicht kostendeckend erfolgt. "Jeder hat etwas davon, wenn es ein leistungsstarkes Mittelzentrum gibt", sieht Schröder. Dass die grundfunktionalen Zentren abgeschafft wurden, sei nicht Seelows Schuld, sondern eine Entscheidung der Landesregierung gewesen. Aus seiner Sicht würden ein gemeinsames Wirtschaftsamt (zum Beispiel zur Entwicklung der Oder-Insel in Küstrin-Kietz), und ein Schul- oder Kita-Verbund auch für die Umlandkommunen mehr Ergebnisse bringen als es bisher in den Ämtern möglich ist.