Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ein Stück Beton, kaum 20 Zentimeter lang, unregelmäßig gezackt und von roten und schwarzen Farbspuren gezeichnet, wird in Ehren gehalten. "Es ist immerhin ein Stück Zeitgeschichte", sagt Katja Schreiber. Sie verwahrt den Steinbrocken gut sichtbar in einer Vitrine in ihrem Wohnzimmer; "er ist allgegenwärtig", sagt die Fürstenwalderin.

Vor 30 Jahren noch, da war Katja Schreiber 25, fügte sich der Steinbrocken ein in eine 3,60 hohe Mauer. Sie teilte Berlin in Ost und West und markierte damit die innerstädtische Grenze. Einige Wochen nach dem Mauerfall am 9. November 1989 fand das Betonstück seinen Weg nach Fürstenwalde, in die Hände von Katja Schreiber.

"Ich habe damals in der Güterabfertigung am Fürstenwalder Bahnhof gearbeitet. Der Mann einer Kollegin brachte ihn für uns mit", erzählt sie. Der war als Baggerfahrer am Abriss der Mauer beteiligt und saß an der Quelle. "Eigentlich sollte er im November eingezogen werden, wurde als Ersatz für den Wehrdienst dann aber zum Mauerabriss berufen", erinnert sie sich. Von welchem Abschnitt das Mauerstück stammt, weiß Katja Schreiber nicht. Es sei nicht so, dass sie besagte Bekannte, Heiko und Thekla Schwarz, einfach anrufen könne. "Wir haben uns aus den Augen verloren", sagt sie. Nach Stationen bei der Bahn in Erkner und Berlin betreut Katja Schreiber heute das Dombüro.

Bruder wohnte in Ostberlin

Die Berliner Mauer hat die Fürstenwalderin häufig aus der Nähe gesehen: "Mein Bruder wohnte an der Bornholmer Straße, bei gemeinsamen Spaziergängen war sie allgegenwärtig", sagt sie. Als sie erfahren habe, dass die Grenze offen sei, habe sie sofort beschlossen, in den Westen zu fahren. "Einige sind am Freitag gar nicht mehr zur Arbeit gekommen. Mit meinem Mann und einem Bekannten sind wir nachmittags nach Berlin gefahren, haben das Auto nahe der Bornholmer Straße stehen lassen, und sind dann zu Fuß über die Grenze und weiter mit der U-Bahn zu meiner Tante nach Neukölln." Eine ganz besondere Stimmung habe da geherrscht, "alle waren unterwegs, es herrschte ein Gewusel", berichtet Katja Schreiber.

Das Mauerstück, das die inzwischen 55-Jährige in Händen hält, war für sie und ihre Familie schon immer mehr als nur ein Betonbrocken: "Es hat für uns einen ideellen Wert", sagt sie. "Wir sind dankbar, dass wir diesen Tag erleben durften. Der Mauerfall, die durch ihn eröffneten Perspektiven, hat unser Leben bereichert."

