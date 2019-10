Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Fachbereich Technische Dienste in der Stadtverwaltung bekommt einen neuen Leiter: Diplomingenieur Heinz-Dieter Gransee hat das Auswahlverfahren für sich entschieden. Darüber informierte Bürgermeisterin Elke Stadeler kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung. Die Ende 2018 freigewordene Leitungsfunktion war ausgeschrieben worden. Von den 14 Bewerbungen habe man fünf Personen zu einem Bewerbertag eingeladen. Im Vorstellungsgespräch habe Heinz-Dieter Gransee mit Fachlichkeit und Kompetenzen in Bezug auf die Bearbeitung von Bundes- und Landesmitteln im Bereich Soziale Stadtzentren überzeugt, informierte die Bürgermeisterin. Der neue Fachbereichsleiter ist Jahrgang 1962 und hat seit 2016 in der Stadtverwaltung von Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) die Stabsstelle Bauprojekte geleitet. Er hat Bauingenieurswesen und Städteplanung an der Hochschule Bremen studiert und soll seine Tätigkeit zum schnellstmöglichen Zeitraum aufnehmen, spätestens zum 1. April 2020, heißt es.

Als Nachfolger für die im August ausgeschiedene Leiterin der Fachgruppe Stadtplanung, Anja Krause, setzte Elke Stadeler den bisherigen Sachgebietsleiter Bauleitplanung, Stefan Reinhardt, ein. Nachfolger des Ende 2019 in Rente gehenden Harry Mund als Leiter des Kommunalservice Strausberg wird ab 1. November Steffen Wolter, der sich unter 23 Bewerbern durchsetzte.