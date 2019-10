Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wie weit spielen Betäubungsmittel und Drogen in Eisenhüttenstadt eine Rolle? Als vor einiger Zeit der Innenminister des Landes, Karl-Heinz Schröter, zu einer Einwohnerversammlung in Eisenhüttenstadt war, wurde auch diese Frage gestellt. Vor allem interessierte einen Fragesteller, ob das Thema auch in Schulen der Stadt von Bedeutung oder gar ein Problem ist.

Konkrete Aussagen zu Eisenhüttenstadt, vor allem, was die Schulen betrifft, konnten damals nicht gemacht werden. Jürgen Huber, Leiter der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt, gab damals eine allgemeine Antwort: "Wir haben Feststellungen, leider auch an Schulen." Und Innenminister Karl-Heinz Schröter ergänzte damals: "Es gab eine Zeit, da ist das Thema ausgeblendet worden, damit Schulen nicht in einem schlechten Licht dastehen." Inzwischen sei aber nicht zuletzt über eine gute Präventionsarbeit viel passiert. Man sei darauf angewiesen, dass die Schulen auf die Polizei zugehen, erklärte Jürgen Huber.

71 Verstöße in einem Jahr

Geht man rein nach den Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik spielen Drogen in Eisenhüttenstadt tatsächlich kaum eine Rolle. 71 Fälle beziehungsweise Verstöße wurden laut Statistik in diesem Delikt-Bereich im vergangenen Jahr in der Stadt Eisenhüttenstadt registriert, 2017 waren es sogar etwas weniger. Jürgen Huber sprach deshalb auch vor einiger Zeit in der Stadtverordnetenversammlung, wo die Frage nach Drogen auch aufkam, davon, dass dies keine hohe Bedeutung in der Stadt habe.

In Eisenhüttenstadt gebe es kein Drogenproblem wie in anderen vergleichbaren Städten. Tatsächlich sieht die Welt weiter westlich im Landkreis Oder-Spree schon ganz anders aus: Im Bereich des Polizeireviers Fürstenwalde wurden 460 Drogendelikte im vergangenen Jahr registriert, 2017 gab es sogar noch 154 Fälle mehr. In Frankfurt ist eine Gegenbewegung zu registrieren. Dort sind die Fallzahlen deutlich gestiegen, von 217 im Jahr 2017 auf 316 im vergangenen Jahr.

Anhand dieser Zahlen lässt sich schon vermuten, dass die Statistik nicht unbedingt die Realität abbildet, das Drogenproblem womöglich höher ist. Denn auch das gibt Jürgen Huber zu: "Je mehr wir kontrollieren, desto mehr finden wir, desto höher sind die Fallzahlen." Das gilt zum Beispiel für Frankfurt, wo die Polizeipräsenz im vergangenen Jahr nicht zuletzt wegen anderer Probleme deutlich erhöht worden war, dementsprechend auch mehr festgestellt wurde. Welche Drogen konsumiert werden, lässt sich für Oder-Spree nicht genau aufschlüsseln. Vor allem handelt es sich um Cannabis. Die harte Droge Crystal Meth, die schnell sehr süchtig macht und schlimme gesundheitliche Folgen nach sich zieht, spielt in der Region nach Erkenntnissen der Polizei keine Rolle.

Berauschte Autofahrer

Immer häufiger werden derweil Autofahrer festgestellt, die unter Drogeneinfluss Auto fahren. Erst in der vergangenen Woche war in Eisenhüttenstadt ein Autofahrer gestoppt worden, bei dem der Drogenschnelltest positiv anschlug. Allerdings passieren noch wesentlich mehr Unfälle, weil die Autofahrer unter Alkoholeinfluss standen.