Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend kommender Woche, dem 19. Oktober, ist wieder Kabarettzeit in Müllrose. Dann gastiert das Frankfurter Kabarett "Die Oderhähne" im Erholungsort. Bereits zum dritten Mal besuchen die Kabarettisten die kleine Stadt im Schlaubetal. Im Schützenhaus spielen sie ihr aktuelles Programm "Alles Balla Balla – Die Showtherapie".

Die junge Generation der "Oderhähne" stellt sich gewohnt witzig die Frage: "Was liefert uns die große Politik?" Ebenso witzig und pointiert antworte sie auch darauf: "Eine gigantische Show, in der der Zuschauer nur noch nicht den Preis kennt, den er für diese Polit-Posse zu zahlen hat", heißt es in der Ankündigung.

Jeder therapiert jeden

Die Besucher könnten miterleben, "wie sich aus einer scheinbar harmlos wirkenden Therapiesitzung ein Showspektakel entwickelt. Denn in dieser Therapiesitzung therapiert jeder jeden. Der Therapeut den Kabarettisten und umgekehrt und jeder jeden, der sich für einen Politiker, Hausfrau, Pädagogen, Nachbar oder einen Normalo hält." Das Ganze werde natürlich wie gewohnt, auf die ganz eigene Art und Weise der "Oderhähne", bei der im Zuschauerraum garantiert kein Auge trocken bleibe, aufgeführt.

Info Sonnabend, 19. Oktober, 19 Uhr. Eintrittskarten sind in der Schlaubetal-Information im Haus des Gastes in Müllrose, Tel. 033606 77290, zum Vorverkaufspreis von 18 Euro erhältlich.