café 1985 Frankfurt (Oder) um 1980 Café am Kleistpark Der Schwerpunkt des NAW, des Nationales Aufbauwerks, war 1955, dem sechsten Jahr der DDR, die Errichtung eines Gartencafés im neu geschaffenen Kleistpark. Bierlokale und Speisegaststätten gab es fast genug, aber ein hübsches Café war zu dieser Zeit in Frankfurt noch nicht existent. Zahlreiche Bürger, private Handwerker und volkseigene Betriebe bauten mit. © Foto: Sammlung Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) Frankfurt, vor dem Krieg eine stolze und ansehnliche Beamtenstadt, hat im April 1945 ihr Antlitz verloren. Bomben zerstörten wunderschöne Häuser der Innenstadt, Kriegssieger brandschatzten. Weitere Bauten von historischem Wert wurden in DDR-Zeiten vernichtet. Doch in den zurückliegenden drei Jahrzehnten ist viel geschehen. Viele graue Häuser und triste Straßenzüge besitzen ein neues Gesicht. Diese Serie soll Lust auf die Stadt machen: Ein Streifzug durch die Zeit – lokalpatriotisch und mit Mut zu Lücken.

Wer das Restaurant und Café am Kleistpark betritt, den umfängt nicht nur heimelige Wärme, sondern auch das Gefühl, sich in der eigenen Wohnstube zu befinden. Ist es die große, alte Standuhr, die für eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgt? Die vielen Spiegel? Die warmen Farben der Stores? Für Gastronom Jürgen Limprecht ist es Freude, wenn seine Gäste genau dieses Empfinden haben.

Die Restauration, von einigen älteren Frankfurtern auch Gasthaus der schönen Erinnerungen genannt, wurde am 1. Mai 1956 eingeweiht. Bis zum Mauerfall war die Handelsorganisation (HO) Eigentümer. Nach der politischen Wende wurde das Café und Restaurant von der Treuhand verwaltet. Doch schon am 3. Oktober 1990 konnte das Haus im neuen Gewand wieder geöffnet werden. Von Neu-Chef Jürgen Limprecht. Inzwischen nennt sich nicht nur Limprecht Geschäftsführer, sondern auch Tochter Doreen Westphal.

Die Geschichte des Gasthauses reicht in die 50er-DDR-Jahre zurück. Damals wurde der einstmalige Friedhof in einen Volkspark umgewandelt. Anlässlich der 700-Jahr-Feier Frankfurts erhielt er im Juli 1953 zu Ehren des Dichters Heinrich von Kleist den Namen Kleistpark. Die hohen Friedhofsmauern an der Humboldtstraße wurden bis auf etwa einen Meter Höhe abgetragen. Und noch vorhandene Grabstellen und Denkmäler, so das von Ulrike von Kleist, nach mutwilligen Zerstörungen für die Restaurierung gesichert. Dann lag der Schwerpunkt des NAW, des Nationales Aufbauwerks, auf der Errichtung eines Gartencafés in Kleistpark-Nähe. Bürger, private Handwerker und volkseigene Betriebe packten an. Aus Markendorf und Rosengarten kam das erforderliche Bauholz.

Josef Gesing, einst Stadtbaumeister im Dienst des Magistrats, war nach dem Krieg als freischaffender Architekt tätig. Er zeichnete die Pläne fürs Café. Als der Neubau im Mai 1956 eingeweiht wurde, belief sich der Gesamtwert auf 150 000 DDR-Mark. 65 000 Mark kamen aus Lottomitteln. An der Nordseite des Cafés gab es früher eine große Terrasse für die Sommer-Gastronomie. Von hier konnte der Gast in das angrenzende Rosarium mit vier Springbrunnen schauen. Es musste 1976/77 jedoch den Neubauten des Thomas-Müntzer-Hofes weichen.

Worauf Jürgen Limprecht und Doreen Westphal heute besonders stolz sind: In ihrem Haus fand ein großes Treffen der Familie von Kleist statt. Sie kamen aus allen Teilen der Erde an die Oder. "Die wiederholten Außenministertreffen zwischen Deutschland und Polen waren für unser Team ebenso ein Erfolg wie das Treffen des Bundespräsidenten mit dem Präsidenten der Republik Polen", erinnert Jürgen Limprecht. Und mit der totalen Umgestaltung des Restaurants im Jahr 2010, der Neugestaltung des Salons Luise, dem Wiederaufbau des Keramikbrunnens 2012 und dem Anbau des mediteranen Hofgartens Doreen im Jahr 2013 wurden die Voraussetzung dafür geschaffen, "dass sich unsere Gäste hier immer wohlfühlen."