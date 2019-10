Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Die Herbstferien haben begonnen. Die Gartzer Schulleiterin Birgit Venzke sieht die ersten Monate des Schuljahres als gelungen an. "Es läuft ganz entspannt, weil ich alle Stunden besetzt habe. Wir können den Unterricht planmäßig geben. Auch die individuellen Lernzeiten, die sich an den Unterricht anschließen, laufen nach Plan", freut sich die Schulleiterin. In der individuellen Lernzeit vertiefen die Schüler unter pädagogischer Anleitung den Lernstoff, den sie noch nicht verstanden haben. Oder sie setzen kreative Vorhaben um. Dies wird angeboten, weil es sich bei der Gartzer Grundschule um eine verlässliche Halbtagsschule handelt.

Richtig und gut schreiben

Einen Schwerpunkt sieht das Lehrerkollegium in diesem Schuljahr im weiteren Aufbau der "Schule für gemeinsames Lernen". Dieser neue Begriff wurde früher mit dem Fremdwort Inklusion überschrieben. "Für uns bedeutet das, dass wir Kinder mit verschiedenen Bedarfen gemeinsam mit Regelschülern unterrichten", erläutert Birgit Venzke. In der Gartzer Schule werden Mädchen und Jungen mit Lese-Rechtschreibschwäche ebenso unterrichtet wie körperbehinderte Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. Die "Schule für gemeinsames Lernen" entsteht nicht plötzlich. Sie muss sich täglich beweisen.

Hauptaugenmerk legt die Grundschule auf gute Rechtschreibung. "Wir haben deshalb unseren Deutschunterricht völlig neu gedacht. Im Fokus stehen rechtschreibliche Fähigkeiten und das Üben der Handschrift. Das mag zwar kein Schüler, aber es ist wichtig", sagt Birgit Venzke. Zum Schulalltag gehört auch das Polnischprojekt. Es gibt eine 3. und 4. Klasse, die freiwillig drei Wochenstunden Polnisch hat. "Und dann haben wir noch den muttersprachlichen Polnischunterricht für Kinder aus polnischen Familien. Er wird von einer Lehrerin aus Gartz und einer Lehrerin aus Gryfino gegeben und ist sehr beliebt", weiß die Schulleiterin.

Zum Lehrerkollegium in Gartz gehören 14 Lehrerinnen und zwei Männer. Außerdem zählen eine Schulsozialarbeiterin und eine pädagogische Unterstützungskraft zum Team. Männer sind an einer Grundschule noch immer ungewöhnlich. Für Birgit Venzke steht fest: "Männer bereichern ein Frauenkollegium. Sie entschärfen manche Sache und sehen vieles lockerer. Auch für die Entwicklung der Kinder ist ein gemischtes Lehrerkollegium gut." An der Grundschule Gartz lernen 200 Mädchen und Jungen. Knapp 80 von ihnen stammen aus polnischen Familien. Das ist normaler Schulalltag in Gartz.