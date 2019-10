Start im Schiffsbau

In den 1930er Jahren beginnt die Geschichte des Unternehmens. Gegründet wurde es als Optisch-Mechanische Anstalt. Die Firma produzierte Steuerungssysteme für den Schiffbau. Gerhard Burschik übernahm sie 1989 als "Mechanische Werkstatt Gerhard Burschik". Anfang der 1990er Jahre wird der Handwerksbetrieb in eine GmbH überführt und in "Gemtec" umbenannt. Produziert wird heute in Königs Wusterhausen und Wildau.⇥red