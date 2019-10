Siegmar Bessert

Eberswalde Berlin. In einem spannenden Spiel in der Tischtennis-Oberliga Nord/Ost zwischen den Frauen von TTC Finow I und dem Aufsteigerteam von SC Siemensstadt Berlin setzten sich nach drei Stunden Spielzeit die Finowerinnen knapp mit 8:6 durch. Dabei war die Partie hart umkämpft, denn die Gäste leisteten bis zum letzten Spiel eine enorme Gegenwehr.

In Berlin gibt es ein 7:7

Bereits vor zwei Wochen hatten die Berlinerinnen der zweiten Finower Vertretung in Berlin ein 7:7 abgetrotzt. Allein sechs Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen, von denen das SC-Team vier für sich entscheiden konnte.

Punkteteilung war möglich

Nachdem Finow schnell auf 6:1 enteilt war, schien alles klar zu sein. Doch die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste kamen auf 6:7 heran, eine Punkteteilung war so noch möglich geworden. Doch die an diesem Tag stark agierende Chiara Baltus kam für Carolin Gragoll (Medizinstudium) ins Team, ließ auch in ihrem dritten Einzel nichts anbrennen und machte den 8:6-Erfolg perfekt.

Zuvor hatte sie sich mit Mais Albchlawi beim 3:1-Sieg im besten Spiel des Tages einen tollen Kampf geliefert, welcher Heim- und Gästefans begeistert hatte.

Nächste Station ist Hamburg

Damit hat der TTC I die ersten Pluspunkte im dritten Saisonspiel eingefahren. Siemenstadt hatte am Tag zuvor an eigenen Platte gegen den SC Poppenbüttel III 8:6 gewonnen. Am nächsten Spieltag müssen die Finowerinnen nach Hamburg reisen. Der TTC I spielt dann beim SC Urania Bramfeldt (7.) und der TTC II beim SC Poppenbüttel II (4.9).

Finow I: Isabell Puskas 2,5 Pkt., Annie Joran 1,5, Alina Schön 1, Chiara Baltus 3