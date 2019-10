MOZ

Beeskow (MOZ) Aus Anlass des 200. Geburtstags Theodor Fontanes machen der Schauspieler Gunter Schoß und der Gitarrist Frank Fröhlich auf ihrer aktuellen Tournee auch Halt in Beeskow. Am Sonnabend, 19. Oktober, ist das Duo um 16.30 Uhr im Südschiff der Marienkirche mit dem Programm "Entenbrühe mit Apfelperlen" zu erleben.

"Ich habe eine hohe Vorstellung von der Heiligkeit der Mahlzeiten; gleich nach dem schlafenden kommt der essende Mensch", so Theodor Fontane. Der große Erzähler Fontane hatte die Fähigkeit, exakt zu beobachten.

Der Bereich des Essens und Trinkens in den unterschiedlichsten sozialen Schichten spiegelt auch seine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit wieder. In seinem gesamten literarischen Werk schaut Fontane in die "Töpfe bürgerlicher Köchinnen und auf die Teller adeliger Gourmets".

Gunter Schoss versteht es, Fontanes Texte leicht, charmant und klug vorzutragen. Frank Fröhlich spielt, feinfühlig abgestimmt auf Fontanes Texte, Musik von Bach bis Brahms und Paganini in der ihm eigenen Spielfreude und Virtuosität.

Der Eintritt zu der musikalischen Lesung kostet 10, ermäßigt 8 Euro. Eintrittskarten sind in der Buchhandlung Zweigart erhältlich.

Ab 14. Oktober besteht die Möglichkeit telefonisch über Anrufbeantworter 03366/26450 Karten vorzubestellen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.