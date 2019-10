Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In der Vergangenheit gab es in Angermünde öfter Ärger mit freilaufenden Hunden. An der Mündeseepromenade suchten beispielsweise Familien mit kleinen Kindern ihr Heil in der Flucht, als plötzlich große Hunde auf den Spielplatz stürmten und vom Halter nicht daran gehindert wurden. Um solche Situationen zu vermeiden, gibt es Leinenzwang im Stadtgebiet.

Verantwortung des Halters

Doch Hunde brauchen Auslauf für ihre Gesundheit und die Förderung des Sozialverhaltens, wissen Tierfreunde. Die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung unterstützt deshalb Bestrebungen, in Angermünde einen Hundespielplatz zu schaffen, der für jedermann nutzbar sein soll. Ein entsprechender Beschlussantrag wurde kürzlich im Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss diskutiert. In der Begründung heißt es unter anderem "Oftmals weichen Hundehalter ... auf Felder und Waldränder aus. Problemhafte Begegnungen mit Wanderern, Radfahrern, Radfahrern beziehungsweise Wild können die Folge sein ... Mit der Ausweisung eines offiziellen Hundespielplatzes wird auch dem Ansinnen vieler Hundehalter entsprochen, aus einer Grauzone herauszutreten. Eine rechtliche Sicherheit wird geschaffen."

Die Meinungen über den Vorschlag gingen im Fachausschuss sehr auseinander. "Warum brauchen wir eine Hundespielwiese? Wir haben Wald, Feldwege und überall Grün", meinte der sachkundige Einwohner der LBG, Ingo Weise. Dagegen gab der Abgeordnete Hans-Ullrich Reichel, von Beruf Tierarzt, dem Anliegen seine 100-prozentige Unterstützung. "Unsere Hunde haben öfter psychische Probleme, weil sie an der Leine geführt werden müssen. Das ist zwar in der Stadtordnung vorgeschrieben, deshalb ist es aber gerade in der Kernstadt wichtig, ein Gebiet zu suchen, wo sie frei laufen können", sagt er. Hunde könnten in der Gemeinschaft in fünf Minuten eine Rangfolge schaffen, sodass es zu keinen Beißereien mehr komme. Das sei für ihr Seelenleben sehr wichtig. Es könne aber auch schnell ein Revierverhalten entstehen und zu Beißereien kommen, widersprach Toralf Abel und verwies zudem auf die Wartungskosten, die auf die Stadt zukommen könnten. Wie groß muss eigentlich die Fläche sein, wurde gefragt. Mindestens so groß wie der Marktplatz, schätzte Hans-Ullrich Reichel. Tobias Jürschke berichtete von Skandinavienreisen. Dort habe jede mittlerer Stadt einen Hundespielplatz. "Er muss nicht riesig sein."

Ingo Weiser, der sich auf Erfahrungen als Diensthundeführer berief, meinte, für die Sozialisierung brauche ein Hund keinen Auslauf. Wenn ein Hundespielplatz geschaffen werden soll, dann aber am Stadtrand. In der Innenstadt sei kaum ein geeigneter Standort zu finden. "Man braucht einen weichen Untergrund. Zu beachten sei auch, dass Hundekot toxisch ist." Er pochte auf die Verantwortlichkeit des Hundehalters. "Wenn er das nicht leisten kann, kann er keinen Hund halten. Ich bin Ideen gegenüber offen, aber ich glaube nicht daran." Auf den Aufwand für die Pflege und die Sauberhaltung des Platzes wiesen auch andere Mitglieder hin.

John Mai schlug zum Anschluss der Diskussion vor, dass die Verwaltung sich mit anderen Städte austauschen soll, die bereits entsprechende Erfahrungen haben. Bei Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion, den Bürgermeister zu beauftragen, im Gebiet der Kernstadt Angermünde einen offiziellen Hundespielplatz auszuweisen und diesen so herzurichten, dass eine Gefährdung unbeteiligter Personen nicht möglich ist, gab es mehr Zustimmung als Ablehnung. Vier Ausschussmitglieder waren dafür, eins dagegen und zwei enthielten sich der Stimme.