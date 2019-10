red

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurts Wohnungswirtschaft (Wowi) gibt bei der Belebung der Innenstadt Gas.

In der Einkaufs- und Gastro-Passage Große Scharrnstraße/Brunnenplatz herrscht derzeit Ein- und Umzugsstimmung. Neben dem neuen "Laden" der Gronenfelder Werkstätten in der Großen Scharrnstraße 28 wird in Kürze ein weiteres Geschäft eröffnen: Ab dem 1. November gibt es in der Großen Scharrnstraße 30 einen Barber Shop speziell für den Herren. Böttchers Lederwaren, Schuhreparatur und Schlüsseldient sollen ab 13. November in der Karl-Marx-Straße 19 zu finden sein, teilt die Wowi-Pressestelle mit. "Wir setzen auf einen ausgewogenen Branchenmix und arbeiten mit den Händlern im Sinne der Innenstadtentwicklung eng zusammen", so Christa Moritz von der Wowi.