Gute Appetit: Puffer, frisch aus der Pfanne, kamen beim Kartoffelfest in Falkenhagen gut an. Gesund und lecker – muss nicht unbedingt im Widerspruch stehen, das wissen auch die Damen des Heimatvereins, die mit allerlei Leckereien die Gäste verwöhnten. © Foto: Arnold Ille

Arnold Ille

Falkenhagen Während die ganze Region in den vergangenen Wochen Erntedankfeste ausrichtete, steckten die Falkenhagener in ihren ganz eigenen Vorbereitungen. Denn dort wurde am Sonntag zum traditionellen Kartoffelfest eingeladen.

Seit nun mehr 14 Jahren organisiert der Heimatverein Falkenhagen zusammen mit dem Schweizerhaus Falkenhagen dieses gemütliche Beisammensein auf dem Gelände des Schweizerhauses direkt am Schwarzen See. Seit der ersten Stunde dabei sind die Musiker des Vereins Oderbrucher Blasmusik sowie die Akteure vom Hofladen aus Libbenichen. Hofbetreiber Frank Krappe beobachtet, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten weiter wächst. "Die Kunden schätzen vor allem den persönlichen Kontakt zum Bauern", berichtete der Landwirt.

Schälwettbewerb und Quiz

Dass es bei dem Falkenhagener Kartoffelfest nicht um die Wurst, sondern natürlich um die beliebten Erdäpfel ging, wurde den Besuchern spätestens beim Kartoffelschälwettbewerb klar. Zu aufheiternder Musik wurden die schnellsten Kartoffelschäler ermittelt. Der Preis ging in diesem Jahr an Sabine und Joachim Kaiser aus Neuhardenberg, die fröhlich über ihren Sieg jubelten.

Linda, Laura, Annabelle heißen die Erdäpfel. Warum die meisten Sorten Frauennamen tragen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es wird vermutet, dass einst Bauern die Kartoffelernte nach ihrer schönsten Tochter benannten. "Auch, wenn Polka nichts mit Kartoffelfest zu tun hat, trägt die Musik doch super zur Stimmung bei", äußerte sich ein Gast wohlwollend und meinte damit die musikalische Umrahmung durch die Oderbrucher Blasmusikanten. Die Musiker des 2002 gegründeten Vereins sind seit jeher ein festes Element des Falkenhagener Kartoffelfestes. Mit im Ensemble saß am Sonntagn natürlich auch Flügelhornspieler Heinz Stolze. Der 86-Jährige ist ein Falkenhagener Urgestein.

Aber beim traditionellen Fest "Rund um die Knolle" gab es neben Schälwettbewerb auch ein gut besuchtes Kartoffelquiz. Viele Gäste erfreuten sich zudem an allerlei Gerichten aus Kartoffeln. Es gab Puffer frisch aus der Pfanne und die beliebte Kartoffelsuppe. An den Marktständen wurden Erdäpfel, aber Gemüse, Früchte und Souvenirs aus der Region gekauft. Und beim Platzkonzert mit der Oderbrucher Blasmusik am Nachmittag war das Gelände am Falkenhagener Schweizerhaus dann auch richtig gut gefüllt.

Der Falkenhagener Heimatverein hat auch für den Rest des Jahres noch einiges vor. Wie Vereinsmitglied Harry Kreßner betonte, laden er und 15 weitere Vereinsmitglieder den interessierten Nachwuchs ein, mit Ideen und Tatkraft das Vereinsleben weiterhin zu unterstützen. Der Falkenhagener Heimatverein engagiert sich unter anderem für ein ausgewogenes Kultur- und Freizeitangebot im Dorf. So veranstalten die Vereinsmitglieder am 2. Advent auf den Falkenhagener Marktplatz ein kleines Fest. Dort soll wieder gemeinsam der Weihnachtsbaum mit allerlei Basteleien der Kinder der Kita "Kleine Falken" geschmückt werden.