Lieblingsplatz: Carmen Mönnich macht gern ausgiebige Spaziergänge am Scharmützelsee mit Hund Koko. © Foto: privat

Ein gutes Team: Tochter Fabienne (20) und Carmen Mönnich (rechts) haben schon das Abendkleid für den großen Auftritt beim Finale der Miss 50 plus ausgesucht. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Bad Saarow (MOZ) Mit jedem Tag steigt bei Carmen Mönnich die Aufregung ein wenig mehr. Die zierliche Frau mit den langen schwarzen Haaren und dem Lächeln im Gesicht wird sich demnächst mit den schönsten Frauen Deutschlands messen. Die 53-Jährige aus Bad Saarow hat sich für das Finale zur Wahl der "Miss 50 plus Germany" am 25. Oktober in Harsewinkel bei Gütersloh qualifiziert.

20 Frauen haben es insgesamt in die Endrunde geschafft. 50 bis 69 Jahre sind sie alt. Ob Carmen Mönnich am Ende die Sieger-Krone tragen darf, weiß sie natürlich nicht. "Mit meiner Teilnahme wünsche und erhoffe ich mir, anderen Frauen Mut für Außergewöhnliches, nicht Alltägliches, für Besonderes zu machen. Frauen sollten etwas tun, was sie schon immer mal machen wollten", sagt Carmen Mönnich. Für sie stünden vor allem der Spaß und die Freude im Vordergrund.

Kosmonauten Hand geschüttelt

Erfahrungen auf dem Laufsteg hat die 53-Jährige, die in Zeitz geboren wurde und mit elf Jahren nach Fürstenwalde umzog, schon in ihrer Jugendzeit gemacht. Carmen Mönnich gehörte zum Tanzensemble "Modejournal Josephine" unter Leitung von Axel Stuwe. "Wir haben bei Betriebsfeiern und Diskotheken Mode vorgeführt. Das war eine schöne Zeit", erinnert sie sich. Bei der Eröffnung der Sigmund-Jähn-Schule habe sie dem kürzlich verstorbenen Kosmonauten und Namensgeber sogar die Hand schütteln dürfen, erinnert sich Carmen Mönnich. 40 Jahre ist das jetzt her.

Die Ü50-Wahl ist nicht der erste Schönheitswettbewerb, dem sich die Bad Saarowein stellt. 1992 wollte sie Miss Germany werden – und holte beim Ausscheid in ihrem Heimatort den Vize-Titel. Die Schärpe hält sie in Ehren und das gewonnene Beauty-Case geht immer noch mit auf Reisen. Seit einiger Zeit wird Carmen Mönnich – wie auch ihre Tochter Fabienne – von Berliner Agenturen als Komparsin für Spielfilme und Serien gebucht. "Das macht Spaß. Man lernt Leute kennen und kann hinter die Kulissen schauen", sagt die Bad Saarowerin. So habe sie schon mit Nathalie Wörner, Andrea Sawatzki, Götz Otto und Werner Daehn gedreht.

Spaziergänge mit Koko halten fit

Durch Zufall hat sie von der Miss- plus-50-Wahl gehört, die es seit 2012 gibt. Das TV-Magazin rtv und die Miss Germany Corporation küren dabei, wie der Name schon sagt, die bezaubernste Frau über 50. Wie im Vorjahr haben sich über 500 Damen aus ganz Deutschland beworben, heißt es vom Veranstalter. Nach einer Vorauswahl wurden beim Casting in Frankfurt die 20 Finalistinnen ausgewählt – darunter Carmen Mönnich. "Ich habe mich sehr gefreut, dass ich es geschafft habe. Die Konkurrenz ist groß", erzählt sie. Viele blonde Frauen seien im Rennen. Nun rückt der Tag der Entscheidung immer näher. "Einige Frauen bereiten sich jahrelang auf eine Miss Wahl vor", erzählt Carmen Mönnich.

Ihr genüge es, sich mit langen Spaziergängen mit Hund Koko, gesunder Ernährung und Hanteltraining fit zu halten. Ihre drei Kinder unterstützen sie bei ihrem Vorhaben. Die 20-jährige Fabienne wird die Mutter zur Miss-Wahl begleiten. Auch zum Vorentscheid nach Frankfurt reiste sie mit ihrer Mutter, um die Daumen zu drücken. Das hat gut geklappt.

Weitere Infos zum Wettbewerb unter:www.miss50plus.de