Schöneiche (MOZ) Gegen Langeweile in den Herbstferien gibt es in Erkner reichlich Abwechslung. Heute wird in die Kita Koboldland, Lange Straße 6, zum Spieletag eingeladen. Der Verein "Kunst für uns" öffnet das Atelier Kunstpause, Neu Zittauer Straße 41, heute und morgen von 10 bis 12 Uhr für die Kinder-Kunst-Werkstatt. Im Koboldland hat am Mittwoch die Bibliothek offen, am Donnerstag ist Kino geplant.

Kleine Bastler können sich am Freitag in der Kita mit Naturmaterialien ausprobieren. Der Jugendclub Haus am See veranstaltet ein Billardturnier.

Die zweite Ferienwoche startet im Koboldland am 14. Oktober mit einem Umwelteinsatz unter dem Motto "Koboldkids for future". Am 15. Oktober findet eine Fahrradtour und im Haus am See ein Fifaturnier statt. Ein Besuch des Ulmenhofes steht am 16. Oktober für Koboldland-Besucher auf dem Programm. Zum Mädchentag mit Fasssauna wird ins Haus am See gebeten. Der Jugendclub veranstaltet am 17. Oktober einen Ausflug zum Paintball nach Löhme, für das Koboldland ist wieder Kino geplant und am 18. Oktober Disco. Ein Cocktailduell ist an diesem Tag im Haus am See angekündigt und für den 19. Oktober ein Lagerfeuerabend mit Stockbrot.

Normal geöffnet ohne spezielle Angebote hat indes das Kinder- und Jugendzentrum in Schöneiches Prager Straße. In der zweiten Ferienwoche geht es traditionell ins mecklenburgische Burg Stargard.