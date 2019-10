Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Nach dem Verkauf des einstigen Herrenhauses durch die Brandenburger Schlösser GmbH für knapp eine Million Euro vor wenigen Monaten hat der neue "Schlossherr" im näheren Umfeld und in der Kirchengemeinde erste Kontakte geknüpft. Dennoch gebe es im Ort "viele Spekulationen, Fragen und Ängste", sagte Sandra Bleckert (B 90/Grüne), Vorsitzende des Ausschusses für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur. Um diesen entgegenzuwirken, konnte der Erwerber Claus Ritzer seine Ideen jetzt im Ortsentwicklungsausschuss vorstellen. Ritzer ist Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht in der renommierten Sozietät Flick, Gocke, Schaumburg mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Bonn, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und Zürich.

Er sei kein "Denkmalprofi", habe aber Erfahrungen mit derartigen Objekten, erläuterte der Endvierziger. So habe er in seinem Wohnort Landshut (Bayern) sein Wohnhaus in Schuss gebracht und ein weiteres Gebäude in der Nähe der St. Martin Basilika saniert.

Unterstützung ist willkommen

Er sei von dem Hoppegartener Objekt "begeistert", sagte Ritzer. "So was kann man nicht an jeder Ecke kaufen." Er wolle das Haus wiederbeleben, es "wohldurchdacht und einfallsreich" entwickeln und keinen Fremdkörper im alten Ortskern schaffen, sondern etwas, "was dazugehört". Dabei sei Unterstützung willkommen, gerade was Ideen angehe. Denn es gebe noch keine ganz klaren Vorstellungen. Die künftige Nutzung umriss er mit den Punkten Wohnen, Arbeiten, Genießen sowie Staunen und Feiern. Im Obergeschoss schweben ihm mehrere Wohneinheiten vor, und da nicht alle Räume zum Wohnen geeignet seien, gegebenenfalls auch Büros oder Ähnliches. Unten sei ein Café vorstellbar, das sich aber rechnen müsse, im Saal Ausstellungen sowie Vermietung für Veranstaltungen. Als Hochzeitslocation eigne sich das Haus durch die Wohnnutzung nicht. Steffen Molks (SPD) machte deutlich, dass man sich eine "kulturelle Anlaufstelle" wünsche, die in dem Bereich fehle.

Bis es los geht, werde es noch einige Zeit dauern, bat Ritzer um Geduld. Momentan habe er noch gar keine Unterlagen zum Objekt. Erst wenn die vorliegen, könne er einen Architekten mit Planungen beauftragen. In den nächsten zwei bis drei Wochen rechne er mit den Papieren. Ziel war es, innerhalb von zwei Jahren das Gebäude in Schuss zu haben. Allerdings hätte er schon verschiedene Warnungen vor den hiesigen Denkmalschutzbehörden bekommen. Insofern sei es "sportlich", wenn 2020 mit Bauarbeiten begonnen werden könnte. In Landshut sei er aber mit den zuständigen Stellen "gut zurechtgekommen", berichtete er.

Was den einst von Lenné entworfenen Gutspark angeht, so soll dieser öffentlich zugänglich bleiben. Dies stehe im Kaufvertrag und sei auch im Grundbuch verankert, versicherte Ritzer. Es seien keine privaten Gärten um das Gebäude vorgesehen. Der Park solle nach seinem Wunsch eine "grüne Oase" und ein "Ort der Ruhe" sein, dem mit Respekt begegnet werde – ohne Zerstörungen oder Müll-Hinterlassenschaften. Ansonsten werde er sich etwas einfallen lassen. Der Ausschuss konnte dies nachvollziehen.

Die Schlösser GmbH habe versichert, dass die im Park vorhandenen Sturmschäden bzw. Gefahrenquellen, die zu einer Schließung geführt hatten, noch vor der Übergabe an ihn beseitigt werden. Er rechne in Kürze mit entsprechenden Arbeiten. Das Areal wieder auf Lenné-Format zu bringen, denn davon sei laut Jan-Peter Bündig (CDU) derzeit nicht mehr viel zu sehen – sei laut einem Gutachten "nicht bezahlbar", sagte Ritzer. Er wolle den Park "erst mal erhalten", sich aber vorrangig um das Gebäude kümmern, bekundete er.