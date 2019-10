Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Sie sind seit Jahren die selbstverständlichen Heinzelmännchen in der Stadt – die Frauen und Männer des kommunalen Bauhofes. Sie sorgen für saubere Gehwege und Straßen, leeren Papierkörbe, pflegen Grünanlagen, sichern einen stets ansehnlichen städtischen Friedhof, wienern in Schulen, im Hort, im Rathaus und anderen Einrichtungen. Als der Bauhof vor drei Jahren erstmals die Millionen-Umsatzgrenze erreichte, gab viel Anerkennung. Auch 2019 wird die Million wieder geknackt. Das hatte Werkleiterin Astrid Gellenthin schon bei der Vorlage des Wirtschaftsplanes Anfang 2019 deutlich gemacht.

Momentan allerdings gibt es eine leichte Schieflage. Von Januar bis August wurde ein Minusergebnis in Höhe von 36 031 Euro eingefahren. Darüber informierte Astrid Gellenthin im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung, der zugleich Werkausschuss ist. Sie zeigte sich jedoch optimistisch, dass das Ergebnis zum Jahresende verbessert werden kann. Denn zahlreiche Rechnungslegungen würden quartalsweise erfolgen. Die Werkleiterin machte auch deutlich, dass der Bauhof in seinen Umsätzen sehr witterungsabhängig ist. Zwei Jahre hintereinander gab es kaum Winter und damit deutlich weniger Einsätze. "Wir müssen aber von November bis März sowohl Technik als auch Personal vorhalten", erklärte sie. Der Winterdienst ist eine hoheitliche Aufgabe der Kommune. Die Stadt kann die geplante Summe nicht einfach reduzieren.

Falk Janke (AfD) monierte, dass mit dem Sachstandsbericht nicht auch ein Konzept vorgelegt wurde, wie das Minus wettgemacht werden soll. "Es fehlen konkrete Schlussfolgerungen", kritisierte er. Klaus Richter (Die Linke) erinnerte daran, dass ein kommunaler Bauhof nicht wie ein übliches Wirtschaftsunternehmen betrachtet werden dürfe. Ziel sei es eben nicht, Gewinn zu erzielen, sondern die hoheitlichen Aufgaben kostendeckend zu sichern. Der Bauhof soll 60 Prozent hoheitliche Aufgaben erledigen. Es sind derzeit 57 Prozent. 29 Prozent des Umsatzes erzielt er über Leistungen für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Sewoba und 14 Prozent für Dritte (Umland-Kommunen und Privatbürger). Das heißt, dass der Bauhof nicht uferlos Drittaufträge ordern kann.

Kostendeckende Arbeit ist Ziel

Man sei von den letzten beiden Jahren verwöhnt gewesen, sah er Klaus Richter. 2017 hatte der Bauhof einen Jahresgewinn von 142 000 Euro eingefahren, im vergangenen Jahr war es wieder 42 000 Euro Plus, wie der ebenfalls von Astrid Gellenthin vorgelegte geprüfte Jahresabschluss es ausweist. Er sehe keinen Grund zur Panik, sagte Richter. "Wir würden uns auch keinen Gefallen tun, wenn die Stadt ihr Auftragsvolumen für den Bauhof erhöht", machte Mario Buchwald (SPD) deutlich. Denn Leistungen in der Anlagen- und Wegepflege würden letztlich anteilig auch auf die Bürger umgelegt.

Die Gremiumsmitglieder sahen insgesamt keinen Anlass, Krisenkonzepte zu entwerfen. Bürgermeister Jörg Schröder und Astrid Gellenthin versicherten, dass bereits Maßnahmen besprochen wurden, um die wirtschaftliche Lage bis zum Jahresende zu konsolidieren. Es werde im kommenden Jahr auch eine Preisanpassung geben, kündigte Gellenthin an. Der Werkausschuss billigte den Jahresabschluss 2018 des Bauhofes, der besagten Gewinn in Höhe von 42 000 Euro ausweist. Sie empfahlen, ihn in der Stadtverordnetenversammlung am 22. Oktober zu beschließen und der Werkleiterin Entlastung zu erteilen. Sie wird in der Dezember-Sitzung erneut einen Sachstandsbericht geben.