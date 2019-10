Feuerwehreinsatz in Strausberg wegen eines Brandes in einem Wohnblock. © Foto: John-Paul Gansewendt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Zu einem Brand in einem Wohnblock im Max-Reichpietsch-Ring in Strausberg-Vorstadt wurde die Feuerwehr am Montagabend gegen 19.40 Uhr gerufen.

In einer Wohnung war eine Mikrowelle in Brand geraten, auch eine Arbeitsplatte hatte Feuer gefangen. Per Drehleiter von außen und von innen löschten Einsatztrupps aus Strausberg und Eggersdorf den Brand, bevor Schlimmeres passierte. Eine Person, die sich zu dieser Zeit in der Wohnung befand, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gefahren.

Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde. Der Brandort wurde an die Polizei zu weiteren Untersuchungen übergeben. Auch die Kripo wird noch ermitteln.