Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Kommende Woche, am Donnerstag, 17. Oktober, beginnt im Amtsgericht Oranienburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter aus Kremmen. Er soll am 28. Oktober 2018 in dem unter anderem von ihm selbst bewohnten Mehrfamilienhaus in der Ruppiner Straße absichtlich mehrere Brände gelegt haben. Dem Tatverdächtigen wird vorsätzliche schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Bei dem Brand in der Altstadt waren rund 80 Feuerwehrkameraden aus Kremmen, Vehlefanz und Leegebruch im Einsatz. Das Haus war nach dem Brand unbewohnbar, fünf Personen verloren ihre Wohnung. Verletzt wurde niemand. Die Stadt sammelte Spenden. Mitte Januar diesen Jahres konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln.

Der nun angeklagte Mann soll laut Gericht einen im Keller abgestellten Karton in Brand gesetzt und im Obergeschoss unter Verwendung eines Brandbeschleunigers vor der Tür abgestellte Schuhe entzündet haben. Zudem soll er ein weiteres Feuer im Treppenbereich vor dem Dachstuhleingang gezündet haben, in dessen Folge die Holztreppe in Flammen aufging. Vor der eigenen Wohnungstür soll er ein weiteres Feuer gelegt haben.

Durch die zahlreichen gelegten Brandstellen, die Rauchentwicklung sowie die Löschmittel der Feuerwehr wurde das Gebäude fast komplett unbewohnbar. Eine Wohnung sowie der Dachstuhl brannten fast vollständig aus. Wurde der Schaden kurz nach dem Feuer mit rund 800 000 Euro beziffert, gibt das Gericht nun 420 000 Euro an.