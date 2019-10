Monika Rassek

Groß Rietz (MOZ) Im Rahmen der Sitzung des Ortsbeirates von Groß Rietz am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus gab es einiges zu besprechen. Ortsvorsteher Hartmut Kiesewetter hatte eine Liste vorbereitet. Vordringlichstes Ziel des Ortsbeirates ist die Sicherheit der Anwohner im Straßenverkehr, denn die Bundesstraße 168 führt durch das Dorf.

So strebt der Ortsbeirat an, dass die Tempo 30-Zone für Verkehrsteilnehmer, die aus Rietz-Neuendorf kommen, bereits am Ortseingang beginnt. Hartmut Kiesewetter begründet die Notwendigkeit mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen und der Schulwegsicherung: "In der Straße Klein Rietz, die auf die B 168 mündet, leben 103 Anwohner, darunter 14 Kinder und 24 Rentner. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit auch in diesem Bereich ist somit sinnvoll." Des Weiteren soll auch für die Birkholzer Straße eine Tempo 30-Zone beantragt werden.

Der Ortsvorsteher informierte, dass Anmeldungen für die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) bei Veranstaltungen über die Gemeinde Rietz-Neuendorf laufen, in Beeskow am 23. Oktober die Auftaktveranstaltung zum Breitbandausbau stattfindet und dass die neue Seniorenbeiratsvorsitzende der Gemeinde Rietz-Neuendorf Bärbel Ellwitz heißt.

Auch Termine wurden bekanntgegeben. So ist ist am 30. November die Kinderweihnachtsfeier mit kleinem Trödelmarkt und Abendveranstaltung geplant, am 4. und 5. Dezember die große Weihnachtsfeier für die Älteren, zu der gerade die Ausschreibung für das Catering läuft.