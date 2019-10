Reinhard Pfeiffer

Buckow, Märk. Schweiz Tief hingen die Regenwolken über der Märkischen Schweiz und der monotone Regen ließ die Gassen in Buckow am Freitagabend veröden. Erstaunlich, dass dennoch Interessierte den Weg auf den Hügel in die Gastgeberei Bellevue gefunden hatten, um musikalischen Resultaten der vergangenen Chansonwerkstatt zu lauschen.

Die Kursteilnehmer unter der Leitung von Johanna Arndt hatten ihr Programm in den Räumen der freikirchlichen Gemeinschaft in Buckow erarbeitet und geprobt. Es umfasste Lieder aus den späten 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit denen bekannte Künstler wie Ernst Busch, Steffie Spira, Erich Engel, Ludwig Renn und andere, die der Künstlerkolonie Wilmersdorf einst angehörten, gewürdigt werden sollen. Diese Wohnkolonie wurde auf genossenschaftlicher Basis errichtet, von eher linken Intellektuellen und Künstlern bewohnt und 1933 von der SA gestürmt.

Hauptsächlich Lieder von Brecht/Eisler, Tucholsky und Holländer erklangen. Begleitet wurden die Sänger von der Pianistin Anna von Rohden. Stilvoll im Look der Golden Twentees kamen die Songs daher und recht flott. Nur die ganz klassenkämpferischen Lieder wie das Stempellied von Busch wirkten etwas proletarisch. Die Truppe verstand es aber, durch zwischengeschaltete Gedichte wie Otto Reutters "Mit der Uhr in der Hand" einen guten Zeitbezug herzustellen.

Die Kursteilnehmer kamen aus allen Teilen der Republik, einer bis aus Freiburg im Breisgau. Man trifft sich jährlich lose zum Workshop und präsentiert danach die erarbeiteten Songs.