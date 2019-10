Intercity in Oranienburg

Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Oranienburg bekommt zum Fahrplanwechsel im Dezember wieder eine Fernverkehrsanbindung. Ein Intercity fährt dann jeweils alle zwei Stunden nach Dresden und Rostock. Nachts fährt einer der Züge nach Dresden weiter über Leipzig und Nürnberg nach Wien (wir berichteten). Das teilte Bahn-Personenverkehrsvorstand Bertold Huber am Dienstag mit.

Die Fahrtzeit zwischen Berlin und Rostock soll sich von jetzt drei Stunden im Regionalexpress auf zwei Stunden verkürzen. Der Intercity hält auch in Waren/Müritz sowie am künftigen Flughafen BER. Im Mai soll die Strecke bis Warnemünde verlängert werden. "Wir wollen das Fernverkehrsnetz ausbauen und auch die Fläche anbinden", sagte Huber.

Zunächst sollen herkömmlich IC-Züge auf der komplett neu eingerichteten Strecke eingesetzt werden. Ab März fahren Doppelstockwagen der Reihe Kiss vom Hersteller Stadler, die die Bahn von der österreichischen Westbahn gebraucht gekauft hat (Baujahr 2017). Die Wagen werden noch umgestaltet und weiß lackiert. Sie bieten jeweils 300 "sehr bequeme" Sitzplätze mit Steckdosen, große Tische, W-lan und zwei Bistros pro Zug. Die Züge, die bis zu 200 km/h fahren sollen, müssen für Werkstattchecks nach Wien. Das wird für die neue Nachtzugverbindung genutzt. Nachtzüge würden vor allem von jungen Fahrgästen vermehrt genutzt, sagte Huber.

Die Bahn erwartet eine Entlastung auch für Pendler und für Urlauber, die zur Ostsee wollen. Ob in Berlin-Brandenburg auch Nahverkehrstickets des Verkehrsverbundes genutzt werden können, werde derzeit noch mit dem VBB verhandelt. Die Bahn sei aber optimistisch, hieß es in der Pressekonferenz am Morgen.