René Wernitz

Havelland/Brandenburg (MOZ) 52 junge Frauen und Männer verstärken ab sofort die Polizeidirektion (PD) West bei ihrer Arbeit in der Stadt Brandenburg, in den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie in der Landeshauptstadt Potsdam – darunter 16 frisch ausgebildete Polizeiobermeister und 24 Polizeikommissare.

Der PD-Sitz befindet sich in Brandenburg an der Havel, die untergeordnete Polizeiinspektion Havelland operiert von einem 2017 in Betrieb genommenen Neubau in Falkensee aus. Ihr Zuständigkeitsbereich ist rund 1.700 Quadratkilometer groß. In der Kreisstadt Rathenow und in Nauen befinden sich je eine Wache. Elf der Absolventen werden innerhalb dieser Polizeiinspektion tätig.

133 Absolventen hatten Ende September an der Polizeihochschule in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bzw. des Studiums ihre Zeugnisse erhalten. Mehr als die Hälfte von ihnen wird nun in der größten Direktion des Landes Brandenburg eingesetzt.