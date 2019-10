René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Internet auf machmit.rathenow.de können Einwohner ab 16 Jahre demnächst darüber befinden, wohin Geld aus dem Bürgerbudget der Stadt fließen soll.

Die Aufwertung des Spielplatzes in Grütz, die Aufstellung von Knorpelschänken in Böhne, ein Festzelt für Göttlin, ein Ballsportplatz für Steckelsdorf, ein Beachvolleyplatz für Semlin oder mehr Mülleimer in der Kernstadt Rathenows? Diese und weitere Vorhaben, die aus dem Bürgerbudget finanziell gespeist werden sollen, stehen vom 14. Oktober bis 10. November online zur Abstimmung. Insgesamt 75.000 Euro stehen zur Verfügung.