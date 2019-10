BRAWO

Brandenburg Eine Ära ist zu Ende gegangen und eine Mission hat sich erfüllt. Im Brandenburger "collegium musicum" hat sich eine große Veränderung vollzogen. Joachim Huber ist als erster Vereinsvorsitzender und organisatorischer Leiter aus alters- und gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. "Er hinterlässt in unseren Reihen eine große Lücke", so Horst Schultze aus dem "collegium musicum".

Joachim Huber ist seit 1962 Mitglied des 1952 gegründeten Orchesters "collegium musicum" Brandenburg. Überall, wo Not am Mann war, spielte er im Orchester mit. So in den 1. und 2. Geigen, auf der Bratsche und zeitweise auch als Konzertmeister.

Nach dem Tod des Orchestergründers und Leiters Willy Eickel im Jahre 1988 übernahm er die organisatorische Leitung des Orchesters. Damit sicherte er das Weiterbestehen des "collegium musicum" zum ersten Mal. Nach der Wende gründete er den Verein "collegium musicum" Brandenburg e. V. gemeinsam mit 7 Gründungsmitgliedern und sicherte damit zum zweiten Mal die Zukunft des Orchesters. Am 11. Februar 1991 wurde er 1. Vorsitzender des Vereins. In dieser Zeit hat er den Verein durch viele Höhen und Tiefen geführt. "Es mussten immer wieder neue musikalische Leiter gefunden werden und die Sorge um den Nachwuchs lag oft allein auf seinen Schultern", beschreibt Korst Schultze.

Joachim Huber hatte immer maßgeblichen Anteil an der Programmgestaltung der Konzerte. Er organisierte zahlreiche Konzerte, suchte und fand Proben- und Konzerträume, suchte Sponsoren und verpflichtete viele Solisten im Rahmen der engen finanziellen Möglichkeiten des Vereins.

Unermüdlich beschaffte er neues Notenmaterial und pflegte das vorhandene, sodass inzwischen ein sehr umfangreiches Archiv entstanden ist, aus dem für die Programme geschöpft werden kann.

Mit Hilfe der Orchestermitglieder organisierte Joachim Huber regelmäßig ein Frühjahrs- und ein Weihnachtskonzert. Und immer wieder jedes Jahr zahlreiche Auftritte zu Parkfesten, musikalische Umrahmungen von Veranstaltungen, viele Auftritte in Seniorenheimen und anderen Gelegenheiten in Brandenburg und der weiteren Umgebung. Dank seiner unermüdlichen Organisation konnte das "Collegium musicum" auch zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen bei musikalischen Ausscheiden und Wettberben erringen.

Bis heute ließ er die Verbindung zur Musikschule "Vicco von Bülow" nie abreißen, sodass nach wie vor enge Kontakte bestehen.

Viel Arbeit fand hinter den Kulissen statt. Ein Orchester organisatorisch zu leiten erfordert sehr viel Kleinarbeit. Ohne ihn wäre das "collegium musicum" nicht das, was es heute ist: nämlich eine nicht mehr wegzudenkende kulturelle Institution der Stadt Brandenburg an der Havel.

"Ungern verabschieden wir unseren Joachim Huber auf eigenen Wunsch aus dem Orchestervorstand. Er bleibt uns aber als Streicher hoffentlich noch sehr lange erhalten und will sich weiter um die Orchesternoten und das Archiv kümmern.

Das gesamte "collegium musicum" bedankt sich bei unserem "Jochen" Huber für seine geleistete Arbeit und wir alle wünschen ihm noch viele schöne Jahre bei bester Gesundheit und viel Freude an der Musik und seinem "collegium musicum", so Horst Schultze abschließend.