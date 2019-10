Sandra Euent

Nauen (MOZ) Eine Katze mit ihren fünf Katzenbabys wurde am 29. September in Nauen, auf dem landwirtschaftlichen Weg parallel zur Ketziner Straße, in der Nähe der B5 in einem mit warmen Decken ausgelegten, verschlossenen Katzenkorb aufgefunden. Die Kätzchen sind erst ein paar Tage alt. Es handelt sich um eine überwiegend weiße Katze mit einigen schwarzen Flecken. Laut Die Katze ist sehr zutraulich und lieb. Aufgrund der Auffindesituation geht die Stadt Nauen davon aus, dass die Katze ausgesetzt wurde und fragt nun: Kennt jemand diese Katze und kann Angaben zum Besitzer machen? Die Katze mit den Babys befindet sich derzeit in der Obhut des Ordnungsamtes der Stadt Nauen. Hinweisgeber oder interessierte Katzenfreunde können sich unter 03321/408316 an das Ordnungsamt der Stadt Nauen wenden.