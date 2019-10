Marco Winkler

Liebenwalde (MOZ) Man muss loslassen können." Das sagt Grit Siegert über Kinder. Es ist insofern kein überraschender Satz, wenn man weiß, dass Grit Siegert und ihr Mann Julian aus Liebenwalde seit 20 Jahren Pflegekinder in ihre Obhut nehmen. Sie spricht aus Erfahrung. "Es ist nicht mit einer Adoption zu vergleichen", sagt die 51-Jährige. "Man kann sie wie seine eigenen Kinder aufnehmen und erziehen, aber eines Tages sind sie weg."

Das heißt: Die Kinder sind Familienglieder auf Zeit, der Kontakt mit den leiblichen Eltern bleibt die ganze Zeit über aufrecht. Manchmal gehen sie nach drei, vier Jahren. Manchmal erst, wenn sie volljährig sind. Eben dann, wenn die "Herkunftseltern" die Auflagen des Jugendamtes erfüllen, beispielsweise nachweislich keinen Alkohol mehr trinken, drogenfrei sind oder generell ein besseres soziales Umfeld geschaffen haben. "Damit muss man umgehen können", so Grit Siegert.

In die Rolle reingewachsen

Angefangen hat alles vor mehr als zwei Jahrzehnten. Die Söhne Max und Moritz gingen in den Kindergarten. "Unsere Nachbarn haben ein Pflegekind aufgenommen", erinnert sich Julian Siegert. Die Familie durchlief nach dieser Inspiration die notwendigen Bewerber- und Schulungsauflagen des Jugendamtes. "Dann wurde meine Frau zum dritten Mal schwanger", so der 61-Jährige. Er arbeitete damals als Berufskraftfahrer, sie in der Gastronomie. Als Sohn Nummer drei, Paul, ein Jahr alt war, seine Geschwister drei und fünf, kam mit Steffi das erste Pflegekind ins Haus. "Sie war ein ruhiges, einfaches Kind", sagt Julian Siegert. Seine Frau: "Wir dachten uns, wo drei Kinder satt werden, gehen auch vier nicht hungrig ins Bett."

Grit Siegert ist Mutter durch und durch. "Ich habe spät angefangen." Das erste Kind bekam sie mit 27. In ihrer Rolle als Mama und Pflegemutter ging sie sofort auf. "Ich habe mich quasi ausgelebt." Vom Jugendamt kam schnell die Frage, ob sie ein zweites Kind aufnehmen würde. Inzwischen hatte die Familie ein Haus gebaut, Platz genug war vorhanden.

"Wir sind da reingewachsen", sagt Grit Siegert. "Meine Frau wollte immer viele Kinder", sagt er. Deshalb war ein Schritt naheliegend: Grit Siegert machte sich 2004 als Tagesmutter selbstständig. Noch mehr Kinder also. "Ich war wohl etwas im Kinder-Flow", sagt sie heute etwas scherzhaft, "bin meiner Kinder-Schiene aber immer treu geblieben."

In Liebenwalde war die Familie kaum mehr ohne Kind zu sehen. Das Getuschel wurde lauter. Zumal Grit Siegert in ihren eigenen vier Wänden als Tagesmutter arbeitete. "Also kauften wir die Immobilie am Markt, um privat und Beruf zu trennen", erzählt sie. "Das war einfacher zu handhaben", schiebt ihr Mann nach. Nach einer Krebserkrankung und der Erzieherausbildung stieg er 2008 in die Kindertagespflege ein. Seit 2013 arbeitet er zudem für das Jugendamt.

Mit Steven und Toby kamen weitere Kinder zu ihnen. Als sie – und der eigene Nachwuchs – aus dem Haus waren, nahm das Paar vor neun Jahren Sarah und Luna auf. "Wir waren oft ein bunter Haufen, haben das aber nie bereut", so Grit Siegert. Die eigene Kinder hätten die Pflegekinder akzeptiert. "Sie bringen ihre eigenen Probleme mit, kommen aus mitunter schwierigen Verhältnissen. Es ist schon eine Art Vollzeitjob", sagt Grit Siegert.

Ein wichtiger Punkt sei laut ihrem Mann der Kontakt zu den Eltern. Wichtig, aber oftmals schwierig. Ein Drahtseilakt. "In der Regel denken die leiblichen Eltern, wir seien die Bösen. Die richtigen Eltern bleiben das aber die ganze Zeit, das vermitteln wir immer wieder." Das Jugendamt würde vermitteln, Wogen glätten. "Alle sollten fürs Kind arbeiten, nicht gegeneinander." Doch Julian Siegert habe Verständnis für den Argwohn der Eltern, wenn der eigene Sohn auf einmal zu einem anderen Mann im Supermarkt Papa sage.

Für Rückschläge wappnen

Nicht immer ist eine Pflege von Erfolg gekrönt. "Manche fallen ins alte Raster zurück", sagt Grit Siegert. Heißt: Sie kommen zurück in einen Dschungel aus Alkohol und Drogen. Andere Kinder verlassen mit ihrem 18. Geburtstag das Haus und melden sich danach nie wieder. Auch damit müsse man umgehen können. "Aber die Pflegeeltern sind nicht schuld. Sie haben geholfen, und sei es nur für ein paar Jahre", sagt Grit Siegert.

Das Ehepaar aus Liebenwalde rät Interessierten, sich im Vorfeld gut zu informieren. "Der Bedarf ist riesig", sagt Julian Siegert. So wie die Aufgaben mit einem Pflegekind. Das Paar würde sich wünschen, dass Menschen den Schritt wagen. "Es lohnt sich." Ihr erstes Pflegekind Steffi ist inzwischen 24 Jahre alt, Friseurin und ein richtiges Familienmitglied. "Sie sagt Mama und Papa zu uns", sagt Julian Siegert. Steffis Vater störe das nicht. "Er hat sich bei uns bedankt, dass wir auf sie aufgepasst haben als er das nicht konnte."