BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einem deftigen Ehestreit zwischen Agnes und Fritze Bollmann kommt es am Samstag, 12. Oktober, um 17 Uhr am Diorama auf dem Neustädtischen Markt. Denn Fritze kann die Rechnung nicht bezahlen. Was also nun? Das finden die Teilnehmer der Stadtführung heraus, indem, indem sie die beiden begleiten udn auf dem Weg mehr von den menschlichen Nöten, Sorgen und den vielen Geschichten des 19. Jahrhunderts erfahren. Ein kurzweiliger Ausflug in eine Zeit voller Hoffnung und Aufbruch, aber auch Verzweiflung und Armut, in der Fritze und Agnes ihre Ehe meistern und sich immer wieder Türen öffnen, während sich andere schließen.