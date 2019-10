BRAWO

Brandenburg an der Havel Pflegekräfte informierten am späten Montagvormittag die Polizei über eine verbotene Waffe im Asklepios-Fachklinikum. Ein 37-jähriger Patient führte im Zuge seiner Einweisung ein Butterflymesser mit sich. Derartige Messer können erhebliche Verletzungen verursachen und sind daher in Deutschland verboten. Die Vor Ort gerufenen Beamten stellten das Messer daher sicher. Den Besitzer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.