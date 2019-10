Tilman Trebs

Leegebruch/Germendorf (MOZ) Bauarbeiter haben am Dienstagmorgen das Stromnetz in Leegebruch und Germendorf lahmgelegt. Tausende Haushalte sowie Einrichtungen und Betriebe waren davon betroffen.

Wie der Netzbetreiber E.dis am Nachmittag auf Nachfrage mitteilte, war gegen 8 Uhr bei Bauarbeiten an der Eichenallee ein Mittelspannungskabel getroffen worden. Dies hatte laut E.dis eine Unterbrechung der Stromversorgung in beiden Orten zur Folge. "Durch unverzüglich eingeleitete Schaltvorgänge der E.dis-Netzexperten konnte der Zeitraum der Versorgungsunterbrechung bis auf eine Ausnahme auf rund 30 Minuten begrenzt werden", erklärte das Unternehmen. Nach erfolgter Reparatur des betroffenen Mittelspannungskabels konnte kurz nach 11 Uhr auch der letzte Netzkunde wieder versorgt werden. Erst am 16. September war bei Bauarbeiten an der Eichenallee eine Gasleitung getroffen und beschädigt worden. Mehrere Gebäude mussten danach vorübergehend evakuiert werden.