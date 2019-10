René Wernitz

Hohennauen (MOZ) Ein 94-Jähriger ist am Montagmorgen von einer Steganlage aus in den Hohennauener See geraten.

Die genaueren Hintergründe seien Gegenstand eines eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens, das durch die Kripo geführt wird, so ein Polizeisprecher. Nach ersten Ermittlungsergebnissen könne aber eine Beteiligung anderer Personen bislang ausgeschlossen werden.

Zeugen hätten in den Morgenstunden einen im Wasser treibenden leblosen Körper gesehen und daraufhin die Rettungskräfte informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Körper des 94-Jährigen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.