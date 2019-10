MOZ

Walsleben Der Anhänger eines Sattelschleppers ist am frühen Dienstagmorgen auf der A 24 in Brand geraten. Der 48-jährige Fahrer war gegen 4.10 Uhr von der Ratsstätte Walsleben in Berlin gestartet. Kurz nachdem er auf die Autobahn aufgefahren war platzte ein Reifen, der anschließend in Flammen aufging. Die linke Seite des Anhängers geriet in Brand. Die Ladung, eine Forstmaschine, blieb unbeschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Richtungsfahrbahn musste für eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Bergung des Lasters dauerte bis in die Nachmittagsstunden an.