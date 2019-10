Steffen Kretschmer

Hennigsdorf (Moz) Nach vielen Jahren im Geschäft kenne er solche Situationen. "Die Normalität ist das trotzdem nicht", sagt Norman Brennert (Bild). An jedem Kampftag gebe es das nicht – "zum Glück".

Der Trainer des Hennigsdorfer Ringer-Vereins feierte mit seinem Team in der Landesliga Sachsen-Anhalt einen 15:13-Erfolg beim RSV Hannover. Doch der Gastgeber sah gleich zweimal einen Grund, gegen die Wertung Protest einzulegen. Am Dienstag gab sich Brennert jedoch völlig entspannt, dass am Ausgang des Duells nicht mehr gerütttelt werde. Auf die endgültige Entscheidung vom Verband müsse der HRV aber noch warten. "Das dauert jetzt seine Zeit, da Videobilder begutachtet werden müssen. Ich vermute aber, dass es in den Ferien noch eine Entscheidung geben wird."

Im Kampf der Klasse bis 61 kg/griechisch-römisch kam es bereits beim Wiegen zu Unstimmigkeiten. Eric Köhlers Gegner, der Hannoveraner Ashab Mutiev, hatte eine behandelte Warze am Handgelenk. Laut Reglement darf ein Kämpfer mit Hautkrankheiten allerdings nicht antreten. Somit untersagte der Kampfrichter Mutiev die Teilnahme und der Hennigsdorfer RV bekam dafür vier Mannschaftspunkte. Der Protest des gastgebenden Vereins beim Staffelleiter ließ allerdings nicht lange auf sich warten.

Wie der Verband darüber entscheiden werde, sei interessant, so Brennert. "In der Klasse bis 61 Kilogramm ist das kampfentscheidend." Der Hennigsdorfer Trainer hatte beim Wiegen darauf hingewiesen, dass etwas nicht stimmte. "Das Regelwerk ist in diesem Fall eindeutig", sagt er. "Wenn ein Ringer eine Hautauffälligkeit hat, muss er nachweisen, dass sie nicht ansteckend ist. Genau das war beim Sportler aus Hannover aber nicht der Fall. Deshalb ist die Entscheidung des Kampfrichters für mich absolut regelkonform. Es ist einfach wichtig, so etwas zum Schutz des Gegners vorzulegen. Wer bei uns eine Auffälligkeit hat, zum Beispiel Neurodermitis, hat zu den Kämpfen immer auch ein entsprechendes Hautattest dabei."

Sollte in den kommenden Tagen nun aus Oberhavel-Sicht überraschenderweise ein Urteil gegen den HRV gefällt werden, würde Brennert das nicht auf sich sitzen lassen und einen unabhängigen Dermatologen hinzuziehen. Es gebe einfach entsprechende Regeln, an welche sich die Vereine halten müssen. Das gelte für Hennigsdorf wie auch für Hannover. Jegliche Gefahr müsse ausgeschlossen werden. "Viele wissen gar nicht, dass vor einem Kampf nicht nur das Gewicht kontrolliert wird. Es geht auch um die Haut und die Fingernägel. Ein Kampfrichter hat deshalb viel zu tun", erklärt HRV-Coach Norman Brennert.

Auch in der Vergangenheit gab es Vergleiche mit dem Kontrahenten aus Hannover mit einem Nachspiel. So hat es vor einiger Zeit unter anderem einen Protest des RSV wegen einer Roten Karte gegeben. Hennigsdorf bekam damals Recht. "Jeder hat die Möglichkeit, zu klagen. Es kostet nur immer sehr viel Geld", so Brennert.

So war es wenig verwunderlich, dass auch im Duell der Klasse bis 80 kg/griechisch-römisch zwischen Imran Daurbekov und dem Hennigsdorfer Felix Dietrich es noch einmal hoch her ging. Daurbekov kämpfte unsauber und hatte ständig den Kopf auf der Brust, was in dieser Stilart nicht erlaubt ist. Dietrich machte kurz vor dem Ende eine Vier-Punkte-Wertung und gewann dadurch knapp mit 6:5. Jedoch war der RSV der Meinung, dass diese Wertung außerhalb der Matte erzielt wurde und so legte der Gastgeber ein zweites Mal Protest ein. "Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage, dass diese Wertung regelgerecht erzielt wurde", sagt Trainer Norman Brennert. Diese Meinung hätte ein Studium von Videomaterial am Dienstag noch einmal untermauert. "Die technische Wertung wird zwar infrage gestellt, ist aber ganz klar eine Entscheidung für uns. Felix Dietrich stand nicht im Aus."