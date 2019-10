Stephan Achilles

Dallgow-Döberitz Eigentlich kommt Tim Pieper ja aus Stade, nordwestlich von Hamburg, aber heute lebt er mit seiner Familie in Kladow. Eigentlich hat Tim Pieper ja Recht studiert, aber eben auch Literatur, und deshalb schreibt er heute Bücher. Eigentlich wollte Tim Pieper ja Mittelalter-Romane schreiben, aber nach einer langen Wanderung auf dem Havelradweg zwischen Werder und Brandenburg an der Havel kam ihm spontan die Idee zu seinem ersten Havelland-Krimi "Dunkle Havel". Das Buch erschien 2015 und verkaufte sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmel. Seit September dieses Jahres gibt es bereits den vierten Band der spannenden Kriminalromane um Hauptkommissar Toni Sanftleben, "Stille Havel".

Am Freitag konnte man den Autor bei Thalia im Havelpark in Dallgow erleben. In einer Signierstunde gab es Gelegenheit für ein persönliches Gespräch. Auf Wunsch schrieb der Autor eine persönliche Widmung in jedes gekaufte Buch. "Wir freuen uns, wenn wir lokale Autoren in unserer Buchhandlung vorstellen können", betont Katrin Köber, die Leiterin des Thalia-Shops.

Noch zwei Signierstunden soll es in diesem Jahr geben: Am 23. November mit der Fernsehjournalistin, Regisseurin und Autorin Britta Wulf und am 7. Dezember mit Juliane Schmelzer, deren Bücher eine raffinierte Mischung aus Krimi und Liebesroman beinhalten.