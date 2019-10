Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Es war eine Sternstunde für die Regatta-Segler Neuruppin (RSN). Das junge Cadet-Team mit Steuermann Martin Rothe (12 Jahre) und Vorschoter Aaron Rück (13) segelte bei der Internationalen Deutschen Jugend Meisterschaft (IDJM) zum Sieg. Und das mit einer unerwarteten Konstanz, die Trainer Michael Pawlowski-Hegermann staunen ließ: "Das ist schlichtweg eine Sensation. Wie unsere beiden jungen Segler in diesem Feld mit weitaus erfahreneren Teilnehmern ihr Boot gesteuert haben, nämlich, souverän und wahnsinnig konstant, davor ziehe ich den Hut. Wow." In allen zwölf Wettfahrten war das Neuruppiner Boot unter den Top-Ten platziert. Gar einen Sieg gab es nach der zweiten Wettfahrt zu bejubeln.

Novum bei der Siegerehrung

2014 war das RSN-Paradeboot mit Julian Mathwig und Matthias Henning zum Titel gesegelt, fünf Jahre später schafften auch Martin Rothe und Aaron Rück diesen Triumph. Damit katapultierten sich die beiden Neuruppiner auf einen Schlag in die absolute Spitze der deutschen Cadet-Szene. Und sie sorgten bei der IDJM für ein Novum. Denn noch nie hatte ein Team allesamt vom Deutschen Segler-Verband (DSV) ausgelobten Siegertrophäen abgeräumt. Rothe/Rück gelang es, denn das junge Gespann siegte in der U14, U16 und in der deutschen Gesamtwertung. "Einfach Wahnsinn", gerät Trainer Pawlowski-Hegermann im Rückblick ins Schwärmen. Und er betont zugleich: "Sie haben ihr ganzes Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft." Der erfahrene Coach hat trotz der Gala auf dem Saaler Bodden einige Fehler registriert. "Da gibt viele Ansatzpunkte, um sich noch weiter zu verbessern."

Mit der Überzeugung, durchaus eine Medaillen gewinnen zu können, waren die Regatta-Segler Neuruppin am Donnerstag Richtung Ribnitz-Damgarten aufgebrochen. Martin Rothe und Aaron Rück hatten einstimmig folgende Marschroute ausgegeben: "Einfach Vollgas geben. Wir haben richtig Bock auf diese Regatta."

Gesagt, getan. Schon am ersten Wettkampftag – noch mit wenig Wind – zeigten sich die RSN-Crew voll auf der Höhe. Die Plätze fünf, eins, sechs, drei und sechs bewertete Trainer Pawlowski-Hegermann als "durchweg sehr gutes Abschneiden". Am zweiten Tag, mit deutlich mehr Wind zwischen vier und sechs Windstärken, bestätigten Rothe und Rück, die – und das erstaunt, erst seit einem Monat ein Segel-Team bilden – die Leistungen vom Vortag (5./6./4./4./6). Zudem katapultierte sich einer der absoluten Top-Favoriten selbst aus dem Titel-Rennen. Kiran Hirthe und Karl Stahlfast aus Güstrow wurden nach einem Frühstart in der sechsten Wettfahrt disqualifiziert und ans Ende des 27 Boote umfassendes Feldes gesetzt. In der siebten Wettfahrt kenterte Hirthe gar.

Finale Krimi-Wettfahrt

Vornweg segelten jedoch meist zwei tschechische Boote. "Die waren schon klasse unterwegs", lobte auch RSN-Coach Pawlowski-Hegermann. "Doch für unsere Wertung waren sie natürlich unerheblich." Er hatte nach der elften und vorletzten Wettfahrt schon ein wenig die Fäuste geballt. Denn Rothe/Rück hatten gegenüber den ärgsten Verfolgern, Franz Erpenbeck und Charlotte Meyer aus Ribnitz, einen Punkt in der Gesamtwertung gutgemacht. Sie belegten Rang fünf, Erpenbeck wurde Sechster. Pawlowski-Hegermann: "Wir haben dann schnell gerechnet. Vor dem letzten Lauf hatte unser Team drei Punkte Vorsprung auf das zweitbeste deutsche Boot. Wären die Boote ähnlich eingelaufen, mit den Tschechen ganz vorn, wären wir vorn geblieben." Doch diese Rechnung ging nur bedingt auf. Denn Lucie Halova und Matyas Pfeifer, die zuvor zweimal die Ziellinie als Sieger überquert hatten, schwächelten in der finalen Wettfahrt. "Doch wir bekamen Schützenhilfe", so der RSN-Trainer.

Das Zeuthener Boot mit Marten Lischewski und Larissa Grunske erwischte einen Top-Kurs auf der letzten Wettfahrt, segelte überraschend auf Platz zwei und durchbrach somit die Phalanx an der Spitze. Das Ribnitzer Boot mit dem 17-jährigen Steuermann Erpenbeck landete auf Platz vier, somit retteten die Neuruppiner mit einem Punkt Vorsprung den Titelplatz. Rothe/Rück kamen zwar nur als Neunte ins Ziel, nutzten dieses Ergebnis jedoch als "Streicher". RSN-Trainer Pawlowski-Hegermann: "Dass die Jungs alle Wettfahrten unter die besten Zehn gefahren sind, ist sensationell. Damit konnte wirklich keiner rechnen. Auch, wenn ich ihnen zugetraut hatte, vorne mitzusegeln." Es wurde schließlich eine Sternstunde.