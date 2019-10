MOZ

Woltersdorf (MOZ) Nach 16 Jahren Lotteriesparen bei der Sparkasse hatte ein Erkneraner Ehepaar Losglück: Ingrid (80) und Wolfgang Larisch (86) haben 5000 Euro gewonnen. Das berichtet die Sparkasse Oder-Spree.

"Was wir mit dem Geld machen, wissen wir noch nicht genau, aber vielleicht fällt uns noch etwas ein, wovon die ganze Familie etwas hat", sagte Ingrid Larisch, als sie den Gewinn in der Woltersdorfer Geschäftsstelle in Empfang nahm. Weil sie mit der Betreuung zufrieden sind, erledigen Larischs ihre Geldgeschäfte dort und nicht zu Hause in Erkner.