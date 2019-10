Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Eltern werden in den nächsten fünf Jahren weiter Kita-Beiträge zahlen müssen. SPD, CDU und Grüne entscheiden heute in den Koalitionsverhandlungen über ein Papier, das nur die Abschaffung im vorletzten Kita-Jahr vorsieht. Für das Vorschuljahr trägt das Land seit August 2018 bereits die Kosten. Eine komplette Abschaffung wie in Berlin ist demnach nicht vorgesehen.

Die brandenburgische SPD hatte in ihrem Wahlprogramm versprochen, die Beiträge für Kinder ab dem dritten Lebensjahr abzuschaffen. Grüne und CDU waren in ihren Wahlprogrammen vorsichtiger. Die Linke sich eine schnelle Abschaffung aller Elternbeiträge auf die Fahnen geschrieben.

Statt dessen soll der Betreuungsschlüssel weiter verbessert werden. Geplant ist auch im Rahmen der Überarbeitung des Kita-Gesetzes noch einmal einen Anlauf zu unternehmen, die Kita-Gebühren transparenter und einheitlicher zu gestalten. Die unterschiedlichen Berechnungen von Kommune zu Kommune hatten in den vergangenen Jahren viele Eltern aufgebracht. Landeseinheitliche Satzungen waren am Widerstand der Kommunen gescheitert.