MOZ

Bernau (MOZ) Alle Kinder aus Familien, die Sozialleistungen erhalten oder nur über ein geringes Einkommen verfügen, werden seit 1. August beitragsfrei in den Kindertagesstätten betreut. Darüber wurden in den städtischen Kitas und Horten alle Eltern durch Aushänge und Briefe informiert. Aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit werden auch Familien von den Elternbeiträgen befreit, deren Haushaltsnettoeinkommen einen Betrag von 20 000 Euro im Jahr nicht übersteigt. So sieht es das brandenburgische Kindertagesstätten-Gesetz vor.

Wie die Bernauer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung vom Dienstag hinweist, können sich Eltern, auf die die neuen Regelungen zutreffen und deren Kinder in städtischen Kitas und Horten betreut werden, im Amt für Kindertagesbetreuung, Stadtgärtnerhaus 1, informieren. Dort können auch die entsprechenden Nachweise eingereicht werden. Bei den Kita-Leitungen gibt es Formulare zur Erklärung zum Elterneinkommen. Telefonisch ist das Amt unter 03338 365-322, 365-323 oder 365-326 zu erreichen. Sprechzeit ist dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

Genauere Informationen zur beitragsfreien Kita-Betreuung im Land Brandenburg gibt es auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/kindertagesbetreuung/gute-kita-brandenburg.html